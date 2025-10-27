अर्जेंटीना के उत्तरपूर्वी हिस्से मिसियोनेस प्रांत में रविवार (26 अक्तूबर 2025) को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ, जब सोल डेल नॉर्टे कंपनी की एक लंबी दूरी की डबल-डकर बस एक फोर्ड फोकस कार से टकरा गई और पुल से नीचे याजा नदी में गिर गई. दुर्घटना स्थल कैम्पो विएरा इलाके में है, जो ओबेरा शहर के पास स्थित है. हादसा तब हुआ, जब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, बस ब्राजील और पैराग्वे की सीमा की ओर जा रही थी.

अर्जेंटीना की पुलिस ने AFP को बताया कि बस राष्ट्रीय राजमार्ग 14 (Ruta Nacional 14) पर तेज रफ्तार में जा रही थी, जब सामने से आ रही एक फोर्ड फोकस कार अचानक पुल पर आ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ने लोहे के बैरिकेड्स को तोड़ दिया और याजा नदी में जा गिरी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस के ड्राइवर ने बचने की कोशिश की, लेकिन भारी वाहन होने के कारण वह नियंत्रण खो बैठा. कार चालक की भी मौके पर मौत हो गई. एक महिला यात्री सड़क पर मृत पाई गई और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह टक्कर के दौरान वाहन से बाहर गिर गई थी या किसी और वाहन में सवार थी.

कई घंटों तक चला ऑपरेशन

हादसे के तुरंत बाद दमकलकर्मी, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे. बचावकर्मियों ने बस के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए कई घंटों तक अभियान चलाया. मिसियोनेस प्रांत के सरकार मंत्री मार्सेलो पेरेज ने बताया कि अब तक नौ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों घायल हैं. वहीं, प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री हेक्टर गोंजालेज़ ने कहा कि 29 घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. उनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें पोसादास शहर के उन्नत चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया है. रूटा नैशनल 14 का वह हिस्सा फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि बचाव कार्यों में दिक्कत न आए.

पहचान में मुश्किलें यात्रियों की सूची नहीं

दुर्घटना के बाद एक और बड़ी समस्या सामने आई बस ऑपरेटर कंपनी सोल डेल नॉर्टे के पास यात्रियों की पूरी सूची मौजूद नहीं थी. दरअसल, यह बस एक इंटर-प्रांतीय सेवा थी, जिसमें यात्री रास्ते में कहीं भी चढ़ या उतर सकते थे. इस कारण से बस में कितने लोग सवार थे, इसका सटीक आंकड़ा अब तक नहीं मिल पाया है. अधिकारियों ने बताया कि अभी भी कुछ यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से संपर्क साधने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है.

चुनाव के दिन हुआ हादसा

यह दर्दनाक हादसा अर्जेंटीना के राष्ट्रीय विधान सभा चुनावों के दिन हुआ, जब पूरे देश में मतदान चल रहा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई यात्री मतदान करने के बाद घर लौट रहे थे या अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे. इस वजह से हादसे की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया. सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

