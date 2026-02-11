'आई लव हर', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल

अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में एक बिजी रोड पर छोटा प्लेन क्रैश हो गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना तब हुई जब प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दुखी होकर आखिरी मैसेज देते हुए कहा कि हो सकता है कि अब उसकी जान न बचे.

पत्नी के नाम आखिरी संदेश

एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिए मैसेज में पायलट ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हम नहीं बचेंगे. प्लीज मेरी पत्नी मौली को बता देना कि मैं उससे और अपने माता-पिता से बेइंतहा ज्यादा प्यार करता हूं.

गेन्सविले पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार (10 फरवरी) की है. गेन्सविले शहर में एक चौराहे के पास एक इंजन वाले प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है और वह कई वाहनों से टकरा जाता है, जिसमें दो लोग बाल-बाल बच गए. हादसे से पहले पायलट ने जान के खतरे की आशंका जताते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया था.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग में हादसे से ठीक पहले ये तनाव भरे क्षण कैद हुए. पायलट रोजर्स प्लेन को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस दौरान उनकी आवाज लड़खड़ाती हुई सुनाई दे रही थी, उनको यह महसूस हो रहा था कि उनके यह शब्द आखिरी हो सकते हैं.

दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान

पुलिस के मुताबिक प्लेन ने ली गिलमर मेमोरियल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. प्लेन के इंजन में कुछ ही समय बाद खराबी आ गई, पायलट के पास वापस एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लौटने के लिए बेहद कम समय था. इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्लेन में एक पायलट और एक छात्र सवार थे, दोनों की जान बच गई.

पायलट का क्या कहना?

लोकल मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट रोजर्स ने कहा, "गेन्सविले से उड़ान भरते समय प्लेन का इंजन खराब हो गया था. हमने ग्लाइड करते हुए वापस आने की कोशिश की. हमने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन एहसास हुआ कि हम इतनी दूर निकल चुके थे कि वापस नहीं आ पाएंगे."

हादसे का वीडियो वायरल

लोगों ने हादसे का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें प्लेन तेज रफ्तार के साथ रोड पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. हादसे के बाद यह कई वाहनों से टकरा गया. विमान के रोड पर फिसलने के दौरान कई वाहन इससे बचने के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आ आए. सूचना मिलते ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे और स्थित को संभाला.