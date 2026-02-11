हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'आई लव हर', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल

'आई लव हर', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल

America Plane Crash: अमेरिका के जॉर्जया में एक विमान हादसे का शिकार हो गया. एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिए मैसेज में पायलट ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हम नहीं बचेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 11 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में एक बिजी रोड पर छोटा प्लेन क्रैश हो गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना तब हुई जब प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दुखी होकर आखिरी मैसेज देते हुए कहा कि हो सकता है कि अब उसकी जान न बचे.

पत्नी के नाम आखिरी संदेश
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिए मैसेज में पायलट ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हम नहीं बचेंगे. प्लीज मेरी पत्नी मौली को बता देना कि मैं उससे और अपने माता-पिता से बेइंतहा ज्यादा प्यार करता हूं.

गेन्सविले पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार (10 फरवरी) की है. गेन्सविले शहर में एक चौराहे के पास एक इंजन वाले प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है और वह कई वाहनों से टकरा जाता है, जिसमें दो लोग बाल-बाल बच गए. हादसे से पहले पायलट ने जान के खतरे की आशंका जताते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया था. 

एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग में हादसे से ठीक पहले ये तनाव भरे क्षण कैद हुए. पायलट रोजर्स प्लेन को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस दौरान उनकी आवाज लड़खड़ाती हुई सुनाई दे रही थी, उनको यह महसूस हो रहा था कि उनके यह शब्द आखिरी हो सकते हैं.

दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान

पुलिस के मुताबिक प्लेन ने ली गिलमर मेमोरियल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. प्लेन के इंजन में कुछ ही समय बाद खराबी आ गई, पायलट के पास वापस एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लौटने के लिए बेहद कम समय था. इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्लेन में एक पायलट और एक छात्र सवार थे, दोनों की जान बच गई. 

पायलट का क्या कहना?

लोकल मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट रोजर्स ने कहा, "गेन्सविले से उड़ान भरते समय प्लेन का इंजन खराब हो गया था. हमने ग्लाइड करते हुए वापस आने की कोशिश की. हमने सभी नियमों का पालन किया, लेकिन एहसास हुआ कि हम इतनी दूर निकल चुके थे कि वापस नहीं आ पाएंगे."

हादसे का वीडियो वायरल

लोगों ने हादसे का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें प्लेन तेज रफ्तार के साथ रोड पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. हादसे के बाद यह कई वाहनों से टकरा गया. विमान के रोड पर फिसलने के दौरान कई वाहन इससे बचने के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आ आए. सूचना मिलते ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे और स्थित को संभाला.

Published at : 11 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Plane Crash Plane Crash News Airplane Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
'राष्ट्रगान से पहले बजेगा वंदे मातरम, खड़े होना जरूरी, गाना होगा पूरा', गृह मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
'यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो...,' अजित पवार प्लेन क्रैश पर रोहित पवार ने उठाए गंभीर सवाल
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget