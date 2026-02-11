आमतौर पर कीचन में आटा छानने की छलनी टूट जाती है और फिर खाना बनाने की परेशानी इतना बढ़ जाती है कि खाना बाहर से मंगाना पड़ता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने उन तमाम लोगों की चिंता को खत्म कर दिया है जिनके किचन में छलनी टूटती रहती है. वायरल वीडियो में महिला ने जो जुगाड़ बताया है उसने यूजर्स का दिल खुश कर दिया है और कई लोग इसे देखकर हैरान भी हैं.

आटा छानने का जुगाड़

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला आटा छानने की टूटी छलनी का ऐसा जुगाड़ दिखा रही है कि लोग लाजवाब हो गए हैं. वीडियो में दिख रहा है कि महिला आटे की टूट छलनी को रिकवर करने के लिए एक प्लास्टिक का कंटेनर लाती है और उसे पीछे से पूरी तरह से काट ली है जिससे वो आरपार हो जाता है. इसके बाद महिला टूटी हुई छलनी से ऐसा जादू करती है कि सारी समस्या का खात्मा वहीं हो जाता है.

वायरल हो रहा वीडियो

महिला टूटी छलनी की जाली को काटकर उस प्लास्टिक के कंटेनर के बेस पर लगा देती है जिससे प्लास्टिक का कंटेनर खुद आटा छानने की छलनी बन जाता है. इसके बाद महिला उसमें आटा डालती है और उससे आटा छानती है, वीडियो में दिख रहा है कि आटा बड़ी आसानी से जाली से बाहर आ रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स हैरान हैं और इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने की जुगाड़ की तारीफ

वीडियो को hackwithpratima02 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह क्या जुगाड़ लगाया है. एक और यूजर ने लिखा....इस तरह का जुगाड़ काश पहले पता होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो नई खोज है, मैडम को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

