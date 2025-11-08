हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमाली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण

माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण

माली में अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने 5 भारतीयों का अपहरण किया है. ये सभी बिजली परियोजना में काम कर रहे थे. घटना के बाद बाकी भारतीयों को बमाको शिफ्ट किया गया. फिलहाल जांच जारी है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 08 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने माली के पश्चिमी इलाके कोबरी के पास पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है. ये सभी भारतीय एक विद्युतीकरण परियोजना पर काम कर रही निजी कंपनी के कर्मचारी थे.

घटना गुरुवार को उस समय हुई जब सशस्त्र आतंकियों ने उनके वाहन को घेर लिया और सभी को अगवा कर लिया. कंपनी के प्रतिनिधि ने फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि बाकी भारतीय कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षा कारणों से राजधानी बमाको पहुंचा दिया गया है. हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक अलकायदा और ISIS से जुड़े नेटवर्क पर जताया जा रहा है.

जुलाई में भी हुआ था भारतीयों का अपहरण

यह पहला मामला नहीं है. जुलाई 2025 में भी तीन भारतीयों का अपहरण किया गया था, जिनमें राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना के नागरिक शामिल थे. उस घटना की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुसलमीन (JNIM) ने ली थी. JNIM पिछले कुछ वर्षों में माली में कई हिंसक हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है.

400 से अधिक भारतीय माली में कर रहे काम 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 400 भारतीय नागरिक वर्तमान में माली में रहते और काम करते हैं. इनमें से अधिकतर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हैं. लगातार बढ़ते आतंकी हमलों और अपहरण की घटनाओं के कारण अब उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

फिरौती और अपहरण का गढ़ बना माली

माली का साहेल क्षेत्र (जिसमें नाइजर और बुर्किना फासो शामिल हैं) लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है. 2012 में तख्तापलट और सैन्य संघर्षों के बाद से यहां हिंसा लगातार बढ़ रही है. सितंबर 2024 में JNIM के जिहादियों ने दो अमीराती और एक ईरानी नागरिक का अपहरण किया था, जिन्हें बाद में 5 करोड़ डॉलर की फिरौती देकर रिहा कराया गया.

दुनिया का आतंकी केंद्र बनता साहेल

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स (GTI) के मुताबिक, साहेल क्षेत्र अब दुनिया में आतंकवाद का नया एपिसेंटर बन चुका है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में आतंकवाद से होने वाली आधी से ज्यादा मौतें इसी क्षेत्र में होती हैं.

भारत सरकार की निगरानी

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है. अपहृत भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें-

'BSF किसके पास है, घुसपैठियों को...', बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले नीतीश पर भड़के ओवैसी, लालू पर भी साधा निशाना

Published at : 08 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Kidnapping Al Qaeda Mali
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
यूटिलिटी
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget