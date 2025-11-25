पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक इलाके में भारी बमबारी की है, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं. इनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं. अफगान अधिकारियों ने कहा है कि वो इस हमले का सही जवाब देंगे. बताया जा रहा है कि पेशावर में एक सुसाइड बम धमाके के बाद से दोनों देशों में फिर से तनाव पैदा हो गया है.

अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने क्या बताया?

अफगानिस्तान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया, 'पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक लोकल आम नागरिक के घर पर बमबारी की. नतीजा यह हुआ कि खोस्त प्रांत में नौ बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) और एक महिला शहीद हो गए.'

उन्होंने कहा, 'इस्लामिक अमीरात इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है और दोहराता है कि अपने एयरस्पेस, इलाके और लोगों की रक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है. वह सही समय पर सही जवाब देगा.'

इसके अलावा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुनार और पक्तिका के बॉर्डर इलाके में हवाई हमले किए गए हैं. इनमें चार और आम लोग घायल हुए हैं. खोस्त के गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबुज ने कहा, ड्रोन और हवाई जहाजों ने हमले किए. AFP न्यूज एजेंसी के एक रिपोर्ट ने बताया कि वहां के लोग एक टूटे हुए घर का मलबा हटा रहे हं. मारे गए लोगों की कब्रें तैयार कर रहे हैं.

پیچیدہ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے فوجی رجیم کی ناکامی اور رسوائی کے سوا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔

امارتِ اسلامیہ افغانستان اس خلاف ورزی اور مجرمانہ اقدام کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور ایک بار پھر واضح کرتی ہے کہ اپنے فضائی و زمینی حدود

पेशावर हमले के बाद फिर बड़ा तनाव

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कथित हमले पेशावर में पैरामिलिट्री फेडरल कांस्टेबुलरी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किए गए, आत्मघाती हमले के बाद हुए हैं. इनमें तीन ऑफिसर मारे गए थे और 11 लोग घायल हुए थे.

पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी का दावा है कि हमलावर अफगान नागरिक थे. राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को दोषी ठहराया है. इससे पहले इस्लामा बाद में एक कोर्ट के बाहर एक आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए थे.

दोनों देशों में तनाव की वजह बॉर्डर है

दरअसल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बॉर्डर को लेकर तनाव बना हुआ है. 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित हुई थी. इसके बाद से दोनों देशों में सीमा विवाद जारी है. अक्टूबर में जानलेवा झड़पों के बाद बात और बिगड़ गई. इसमें 70 लोगों की मौत हुई थी. झड़पों का पहला दौर 11-12 अक्टूबर के बीच हुआ था. जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमले किए थे. यह हमला काबुल में हुए एक हमले के बाद किया गया था.