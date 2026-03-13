ईरान पर जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना ​​है कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई पदभार संभालने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, फिर भी वे किसी न किसी रूप में जिंदा हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) पार करना होगा. डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईरान के पास नौसेना नहीं है और हमने उनके सभी जहाजों को डुबो दिया है.

खामेनेई मानसिक रूप से घायल हैं- ट्रंप

“द ब्रायन किलमीड शो” में इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वो (मुज्तबा खामेनेई) शायद ठीक है. मुझे लगता है कि वह मानसिक रूप से घायल हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जीवित हैं. ट्रंप की यह टिप्पणी मुज्तबा खामेनेई के उन संकेतों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में पीछे नहीं हटेगा.

अफवाहों के बीच क्या बोले ईरान के नए सर्वोच्च नेता

हालिया हमलों के बाद अपनी सेहत को लेकर फैली अफवाहों के बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने गुरुवार को एक बयान जारी किया. ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी बयान के मुताबिक खामेनेई ने कहा, "हम अपने शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे." यह बयान उन खबरों के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि 28 फरवरी को तेहरान में हुए एक हमले में खामेनेई के पिता की मौत के बाद वे घायल हो गए थे और शायद कोमा में थे. खामेनेई ने कहा कि पिछले चार महीनों से ईरान ने इन सभी मिडिल ईस्ट देशों की ओर हजारों मिसाइलें तैनात कर रखी थीं.

सभी देश ईरान से डरते थे- ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि वे मिडिल ईस्ट पर कब्ज़ा करने वाले थे. पूरे संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और सऊदी अरब को नियंत्रित करने वाले थे. इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान ने इन देशों की ओर 1,200 मिसाइलें तैनात कर रखी हैं. ट्रंप ने कहा कि सभी देश ईरान से डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते. उनके डरने का कारण था, क्योंकि हमने उन्हें इस तरह से हराया है, जैसा कोई और देश नहीं कर सकता था.

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