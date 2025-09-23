पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं. पाक एयरफोर्स ने अपनी ही जमीन पर हमला कर दिया. वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वाह में हवाई हमला किया, जिसमें 30 नागरिकों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने चेतावनी दी है. सालेह ने कहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है.

सालेह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने पंजाब में कहीं आम नागरिकों की हत्या कर दी होती, तो क्या होता? मैंने खबरों में पढ़ा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आम लोगों के घरों पर बम गिराए और कई नागरिकों की जान ले ली.''

पाकिस्तान के टुकड़े होने की हो गई है शुरुआत - सालेह

सालेह ने पाकिस्तान के टुकड़े होने को लेकर कहा, ''पूर्व FATA (जनजातीय इलाका) के लोग हमेशा से ही पाकिस्तान में बलि का बकरा माने जाते रहे हैं. मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम उर्दू या अंग्रेजी मीडिया ने इस हमले को कोई कवरेज दी भी है या नहीं. क्या यह पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत नहीं है? मुझे तो लगता है कि शुरुआत हो चुकी है.''

What would have happened if the Pakistan Air Force had killed 23 civilians somewhere in Punjab?



I read in the news that they dropped bombs on civilian homes in the mountainous parts of Khyber Pakhtunkhwa and killed many (23) civilians.



The people of the former FATA (tribal… — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) September 22, 2025

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को मांगनी चाहिए माफी

सालेह ने लिखा, ''तालिबान पाकिस्तान के जहर से ही बना है. मुझे लगता है कि इसक इलाज आम नागरिकों पर F-16 विमानों से बम गिराकर नहीं हो सकता. इतना तो नहीं ही होना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस मैसेज को पढ़ेंगे. उन्हें अफगान जनता से 2020 में तालिबान और आतंकवाद की तारीफ में दिए गए अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए.''