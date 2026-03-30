भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता, जानें ताजा अपडेट

दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के वानुअतु तट पर 7.2 तीव्रता का तेज भूंकप आया है. सुनामी चेतावनी केंद्र ने इसकी जानकारी दी है. भूकंप के झटके काफी तेज थे. हालांकि, अब तक किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान की जानकारी नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है और क्षेत्र की निगरानी की जा रही है.

यूनाइटेड स्ट्टेस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, यह भूकंप सोमवार 30 मार्च 2026 की शाम को 7:44 बजे (स्थानीय समय के अनुसार) आया. इसका केंद्र जमीन से 87.50 किलोमीटर की मध्यम गहराई पर था. इसके अलावा कहा गया है कि सटीक तीव्रता, केंद्र और गहराई के आंकड़े कुछ घंटो या मिनटों में बदले जा सकते हैं. भूकंप की साइंटिफिक डेटा की समीक्षा की जा रही है.

इसके अलावा कहा गया है कि हमारी मॉनिटरिंग सर्विस को इनकॉर्पोरेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स फॉर सीस्मोलॉजी' (IRIS) से एक दूसरी रिपोर्ट भी मिली है. इसमें इस भूकंप की तीव्रता 7.2 ही बताई गई है. वहीं फ्रांस की रेजो नेशनल डी सर्विलां सिस्मिक ने इसकी तीव्रता 6.3 बताई है. जर्मनी की रिसर्च फॉर जिसोसाइंसेज ने इसकी तीव्रता 7.0 बताई है.

जानकारी के मुताबिक, भूकंप के झटके आसपास के इलाके में लगभग हर किसी ने महसूस किए हैं. इसका हल्का नुकसान हो सकता है. भूकंप के केंद्र से 28 किलोमीटर दूर स्थित लुगनविले, 41 किलोमीटर दूर स्थित हॉग हार्बर, 51 किलोमीटर दूर स्थित पोर्ट-ओली, 75 किलोमीटर दूर स्थित नोरसप, और 169 किलोमीटर दूर स्थित सोला में मध्यम स्तर का कंपन महसूस हुआ होगा.