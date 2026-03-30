हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन, विरोधियों को जेल और भारत से करीबी.... नेपाल को बालेन ने किया रीसेट, 100 प्वाइंट एक्शन प्लान पर फोकस

स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन, विरोधियों को जेल और भारत से करीबी.... नेपाल को बालेन ने किया रीसेट, 100 प्वाइंट एक्शन प्लान पर फोकस

नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने 48 घंटों के अंदर ही सरकारी संस्थानों को नया रूप देने के लिए 100 सूत्री कार्य योजना पेश की. बालेन नई दिल्ली के साथ करीबी से काम करने के लिए उत्सुक हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं. शपथ ग्रहण के 48 घंटों के अंदर ही उन्होंने सरकारी संस्थानों को नया रूप देने के लिए 100 सूत्री कार्य योजना पेश की. सबसे विवादास्पद कदम है छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना. मात्र 35 वर्ष की आयु में शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने. 

स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन
जेनरेशन जेड (Gen Z) जिसने सितंबर 2025 की क्रांति के जरिए उन्हें सत्ता में पहुंचाया, अब अपने पंख कटने से बैचेन दिख रहा है. बालेन शाह सरकार के पहले फैसलों में से एक था छात्रों के राजनीतिक संगठनों को कैंपस से बाहर करने का आदेश देना. इनकी जगह 90 दिनों के भीतर 'छात्र परिषद' या 'छात्रों की आवाज' जैसे गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन स्थापित किए जाएंगे. यह कदम बालेन शाह की सत्ता-विरोधी विद्रोही छवि के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि अपने गानों से युवाओं में आक्रोश पैदा करने के बाद अब उनका तर्क है कि कैंपस को राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए.

इसका कारण है माओवादी समूहों से जुड़े छात्र संगठनों पर लंबे समय से हिंसा, तोड़फोड़ और जबरन वसूली के आरोप लगते रहे हैं. इस कारण परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं और शिक्षकों पर भी हमले हो चुके हैं. शाह ने जोर देकर कहा कि इसका एकमात्र समाधान शिक्षा को राजनीति के चंगुल से मुक्त करना है.

नौकरशाही का गैर-राजनीतिकरण
नए युवा मंत्रिमंडल ने सिविल सेवकों और शिक्षकों को किसी भी पार्टी से संबद्ध होने से भी रोक दिया है. सरकारी निकायों के भीतर पक्षपातपूर्ण ट्रेड यूनियनों को समाप्त कर दिया जाएगा. बालेन शाह के समर्थकों का दावा है कि इससे शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सकती है और हस्तक्षेप कम हो सकता है. आलोचकों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे श्रमिकों के संरक्षण को छीनने और संस्थानों के भीतर असहमति को दबाने का खतरा है.

शाह के सुधार शिक्षा व्यवस्था में गहराई तक फैले हुए हैं. सरकार स्नातक प्रवेश के लिए नागरिकता की अनिवार्यता को समाप्त करेगी और परीक्षा परिणामों के प्रकाशन के लिए सख्त शैक्षणिक कैलेंडर लागू करेगी. अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएंगी और उनकी जगह वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाएगी. इसके अलावा ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, सेंट जोसेफ और सेंट जेवियर जैसे विदेशी नामों का उपयोग करने वाले संस्थानों को इस वर्ष से अपने मूल नाम अपनाने के लिए कहा गया है.

विरोधियों की गिरफ्तारी
सुधारों के लागू होने के साथ ही नई सरकार ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की. Gen-Z विरोध प्रदर्शनों की जांच के निष्कर्षों को लागू करने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया. एक अन्य पूर्व मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया. दोनों पर सितंबर के विद्रोह को दबाने से जुड़े आरोप हैं, जिसमें कम से कम 77 लोग मारे गए थे. 

एक अलग मामले में विधायक रेखा शर्मा को रविवार रात को 8 साल से अधिक समय तक एक नाबालिग घरेलू कामगार के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. यह मामला पहले दर्ज किया गया था, लेकिन पूर्व की ओली सरकार के दौरान इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. तत्कालीन काठमांडू मेयर बालेन शाह ने पीड़िता को न्याय दिलाने का वादा किया था.

जनरेशन जेड के शहीद प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि
बालेन शाह ने अपने एक प्रमुख चुनावी वादे को तुरंत पूरा किया. Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को बालेन सरकार रोजगार देगी. यह निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में पारित किया गया और इसे लागू किया जा रहा है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार के एक योग्य सदस्य को भर्ती करने के लिए नोटिस जारी किए हैं और योग्यता के आधार पर उनके गृह जिलों में पोस्टिंग की जाएगी.

भारत के साथ संबंध 
भारत के प्रति कुछ हद तक रूढ़िवादी रुख रखने वाले बालेन शाह ने कहा कि वे नई दिल्ली के साथ करीबी से काम करने के लिए उत्सुक हैं. अपने नए नेपाली समकक्ष को भेजे गए बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-नेपाल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही थी और बालेन शाह ने उनसे सहमति जताई है. यह पहल गहरे आपसी निर्भरता और समय-समय पर पैदा होने वाले तनावों से भरे संबंधों में नए सिरे से शुरुआत का संकेत देती है. 

काठमांडू के महापौर के रूप में बालेन शाह अक्सर खुलकर राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करते थे और हिमालयी राष्ट्र के आस-पास के भारत और अन्य देशों के वर्चस्व को खारिज करते थे. ग्रेटर नेपाल को लेकर उनके बयानों ने नई दिल्ली में चिंता पैदा कर दी थी.

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति 'पड़ोसी पहले' है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बालेन शाह को भेजे संदेश में भारत आने का निमंत्रण नहीं दिया, जिससे संकेत मिलता है कि नई दिल्ली वेंट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है. 

ये भी पढ़ें

तेलंगाना में हेट स्पीच बिल पर सियासत तेज, बीजेपी ने बताया राजनीतिक हथियार, रेड्डी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Published at : 30 Mar 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
नेपाल Pm Modi Balen Shah INDIA Student Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन, विरोधियों को जेल और भारत से करीबी.... नेपाल को बालेन ने किया रीसेट, 100 प्वाइंट एक्शन प्लान पर फोकस
स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन, विरोधियों को जेल और भारत से करीबी.... नेपाल को बालेन ने किया रीसेट, 100 प्वाइंट एक्शन प्लान पर फोकस
विश्व
Germany-US Relations: मिडिल ईस्ट जंग के बीच जर्मनी का चौंकाने वाला कदम, अमेरिका को दी सीधी चुनौती?
मिडिल ईस्ट जंग के बीच जर्मनी का चौंकाने वाला कदम, अमेरिका को दी सीधी चुनौती?
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता, जानें ताजा अपडेट
विश्व
'तुर्किए तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान...', PAK एक्सपर्ट ने एर्दोगन की दोस्ती पर उठाए सवाल, ईरान-US टॉक पर किया बड़ा दावा
'तुर्किए तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान...', PAK एक्सपर्ट ने एर्दोगन की दोस्ती पर उठाए सवाल, ईरान-US टॉक पर किया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती
लखनऊ एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा चाय-नाश्ता, पानी की भी कीमत है सस्ती
टेलीविजन
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Lancet Maternal Death Report: दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget