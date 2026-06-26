हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAyodhya Ram Mandir, Kakabhushundi: कौन हैं काकभुशुण्डि? जिनका नाम राम मंदिर विवाद के बाद अचानक आ गया हर जुबान पर

Ayodhya Ram Mandir, Kakabhushundi: कौन हैं काकभुशुण्डि? जिनका नाम राम मंदिर विवाद के बाद अचानक आ गया हर जुबान पर

Kakabhushundi: कौन हैं काकभुशुण्डि? राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के बाद रामचरितमानस का यह अमर पात्र चर्चा में है. जानिए चिरंजीवी कौवे की रूप में पूजे जाने वाले परम रामभक्त व गरुड़ संवाद की पौराणिक कथा.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 26 Jun 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

Ayodhya Ram Mandir, Kakabhushundi: अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से सनातन परंपरा, रामायण और प्रभु श्री राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग और पात्र अचानक चर्चा में आ गए हैं, जिनके बारे में आम लोग पहले बहुत कम जानते थे. इन्हीं दिव्य नामों में से एक नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर सनातनी की जुबान पर है, वह है, 'काकभुशुण्डि'.

आखिर कौन हैं काकभुशुण्डि? उन्हें कौवे का रूप क्यों मिला और रामचरितमानस में उनका स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और परम प्रतापी रामभक्त की पूरी कहानी.

कौन थे काकभुशुण्डि? 

गोस्वामी तुलसीदास रचित 'रामचरितमानस' के उत्तरकाण्ड में काकभुशुण्डि जी का विस्तृत और अत्यंत दिव्य वर्णन मिलता है. शास्त्रों के अनुसार, काकभुशुण्डि जी भगवान श्री राम के अनन्य और परम भक्त हैं. उनका स्वरूप बड़ा ही अनूठा है, उनका मुख कौवे जैसी चोंच वाला है, जबकि शेष शरीर एक दिव्य मनुष्य की भांति है.

उन्हें हिंदू धर्मग्रंथों में एक ऐसे 'चिरंजीवी' (अमर) महात्मा के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने समय के चक्र से परे जाकर हर युग में प्रभु श्री राम की लीलाओं को न केवल देखा, बल्कि जिया है.

ब्राह्मण से कैसे बने 'कौवा'? जानिए श्राप की कहानी

पौराणिक कथाओं के अनुसार, काकभुशुण्डि जी अपने पूर्व जन्म में अयोध्या के एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे. वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का अहंकार आ गया था. एक बार मंदिर में जब वे शिव आराधना कर रहे थे, तब उनके गुरु वहां आए. अहंकार वश वे अपने गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए.

अपने भक्त की इस अशिष्टता पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें अजगर बनने का श्राप दे दिया. हालांकि, उनके दयालु गुरु ने भगवान शिव से क्षमा-प्रार्थना की. गुरु की प्रार्थना से पिघलकर महादेव ने श्राप का प्रभाव कम कर दिया और कहा कि अनेक जन्मों के कष्ट भोगने के बाद तुम्हें अंततः रामभक्ति प्राप्त होगी.

अपने अंतिम जन्म में जब वे एक ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तब ऋषि ने उन्हें सगुण (साकार) रामभक्ति के बजाय निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहा. लेकिन काकभुशुण्डि केवल श्री राम के बाल रूप की भक्ति चाहते थे. इस बहस से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें 'कौवा' (काक) बन जाने का श्राप दे दिया. काकभुशुण्डि ने इस श्राप को भी प्रभु की इच्छा मानकर हंसते-हंसते स्वीकार कर लिया.

जब गरुड़ देव का अहंकार टूटना था, तब काम आए काकभुशुण्डि

रामायण काल की एक प्रसिद्ध घटना है जब मेघनाद ने युद्ध के दौरान भगवान राम को 'नागपाश' में बांध लिया था. उस समय देवर्षि नारद के कहने पर पक्षीराज गरुड़ ने आकर नागों को खाकर प्रभु राम को मुक्त कराया था.

लेकिन इसके बाद गरुड़ देव के मन में एक गहरा संदेह (भ्रम) पैदा हो गया कि “जो साक्षात् भगवान हैं, वे एक साधारण राक्षस के नागपाश में कैसे बंध सकते हैं? क्या राम सचमुच भगवान हैं?”

इस संदेह के निवारण के लिए गरुड़ देव पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव के पास गए. तब महादेव ने उनसे कहा कि इस संशय का अंत केवल काकभुशुण्डि जी ही कर सकते हैं. जब गरुड़ देव नील पर्वत पर काकभुशुण्डि जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने गरुड़ जी को विस्तार से रामकथा सुनाई, जिससे गरुड़ देव का सारा मोह और संदेह नष्ट हो गया.

महादेव से मिला 'इच्छा-मृत्यु' का वरदान

काकभुशुण्डि जी की अनन्य रामभक्ति और उनके मुख से निकलने वाली दिव्य रामकथा इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि स्वयं भगवान शिव ने भी एक बार वेश बदलकर उनसे कथा सुनी थी.

उनकी इस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें इच्छा-मृत्यु का वरदान दिया. इस वरदान के कारण काल (समय) का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. वे जब चाहें, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर सकते हैं या युगों-युगों तक जीवित रह सकते हैं.

राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या में राम लला के आगमन के बाद, सनातन संस्कृति के छिपे हुए मोतियों को टटोलने की जिज्ञासा बढ़ी है. यही कारण है कि ज्ञान और भक्ति के शिखर पुरुष काकभुशुण्डि जी की कथा आज हर सनातनी के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है.

Aamir Khan Weeding: आमिर खान वेडिंग न्यूमरोलॉजी, मूलांक 5 और अंक 6 का अनोखा मेल, गौरी स्प्रैट संग बनेगा यह अद्भुत संयोग!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Ramcharitmanas Ayodhya Ram Mandir :Ramayana Kakabhushundi Lord Ram Devotee Kakbhushundi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ayodhya Ram Mandir, Kakabhushundi: कौन हैं काकभुशुण्डि? जिनका नाम राम मंदिर विवाद के बाद अचानक आ गया हर जुबान पर
कौन हैं चिरंजीवी ऋषि काकभुशुण्डि? जिनका रूप तो कौवे का है, पर स्वयं शिव भी सुनते हैं इनसे रामकथा
धर्म
Nirjala Ekadashi 2027: निर्जला एकादशी 2027 में कब ? अभी से नोट करें डेट
निर्जला एकादशी 2027 में कब ? अभी से नोट करें डेट
धर्म
Ambubachi Mela: मां कामाख्या के कपाट बंद होते ही क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी? जानिए इसके पीछे का सच
Ambubachi Mela: मां कामाख्या के कपाट बंद होते ही क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी? जानिए इसके पीछे का सच
धर्म
10th Muharram History: क्यों मुहर्रम का 10वां दिन 'आशूरा' इतिहास का सबसे गमगीन दिन है? जानिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की पूरी दास्तां
क्यों मुहर्रम का 10वां दिन 'आशूरा' इतिहास का सबसे गमगीन दिन है? जानिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत की पूरी दास्तां
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी
यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी
झारखंड
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
रीजनल सिनेमा
Ghabadkund BO Collection Day 6: मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म
मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म
स्पोर्ट्स
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
जनरल नॉलेज
Bangle History: महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां पहनना कब से किया शुरू, जानें क्या है इसका इतिहास?
महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां पहनना कब से किया शुरू, जानें क्या है इसका इतिहास?
टेक्नोलॉजी
रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान
रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget