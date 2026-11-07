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हिंदी न्यूज़न्यूज़पोलेंड: क्राको शहर के मेन मार्केट स्क्वायर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 5 की मौत, कई घायल

पोलेंड: क्राको शहर के मेन मार्केट स्क्वायर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 5 की मौत, कई घायल

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Nov 2026 09:52 PM (IST)
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पोलैंड के क्राको शहर के मेन मार्केट स्क्वायर में गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर काबू में किया. आरोपी को अस्पताल ले जाया जा रहा है. घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाओं की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Nov 2026 09:52 PM (IST)
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