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पोलेंड: क्राको शहर के मेन मार्केट स्क्वायर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 5 की मौत, कई घायल
पोलैंड के क्राको शहर के मेन मार्केट स्क्वायर में गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर काबू में किया. आरोपी को अस्पताल ले जाया जा रहा है. घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाओं की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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