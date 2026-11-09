इजराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. 9 नवंबर 2026 तक राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख गाडी आइजनकोट को सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश दे दिया है. आइजनकोट को 120 सदस्यीय नेसेट के 67 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू को सिर्फ 46 का. हालांकि, यह 67 का आंकड़ा भ्रामक है, क्योंकि इसमें 19 अरब सांसद भी शामिल हैं. इन्हें आइजनकोट के अपने सहयोगी दल सरकार में शामिल नहीं करना चाहते.

इस 'रोडब्लॉक' का सामना आइजनकोट को अपने पूरे राजनीतिक करियर की सबसे कठिन परीक्षा में करना है. यह तय करेगा कि इजराइल नेतन्याहू के युग से आगे बढ़ पाता है या नहीं...

कोई भी खेमा 61 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचा

2026 का चुनाव इजराइल के इतिहास में 1999 के बाद सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत (77.9%) वाला चुनाव रहा, जिसमें 57 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले. ऊंची भागीदारी भी सियासी तस्वीर साफ नहीं कर पाई.

अंतिम परिणामों के मुताबिक नेतन्याहू का धार्मिक-राष्ट्रवादी खेमा 53 सीटों पर सिमट गया, जबकि आइजनकोट के नेतृत्व वाला विपक्षी खेमा 48 सीटों तक सीमित रहा. अरब दलों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीतीं, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है. सत्ता के लिए जरूरी 61 सीटें किसी के पास नहीं हैं.

आइजनकोट के 48 सीटों वाले खेमे में उनकी खुद की यशर पार्टी (21), नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड की 'टुगेदर' (12), यायर गोलन की 'डेमोक्रेट्स' (8) और अविगडोर लिबरमैन की 'यिसराएल बेइतेनु' (7) शामिल हैं. नेतन्याहू के खेमे में लिकुड (27), शास (6), यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म (7), ओत्जमा येहुदित (7) और रिलिजियस जायोनिज्म (6) हैं.

तो 'रोडब्लॉक' क्या और क्यों है?

राष्ट्रपति हर्जोग के पास जब दलों ने अपनी सिफारिशें दीं, तो 67 सांसदों ने आइजनकोट का नाम लिया. यह नेतन्याहू के 46 से 21 सीटें ज्यादा है. इन 67 में 19 अरब सांसद भी हैं और यहीं असली पेंच है. आइजनकोट के अपने यहूदी-जायोनिस्ट सहयोगी दल अरब दलों के सहारे बनी सरकार का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं.

यानी आइजनकोट के पास गणितीय बहुमत (67) है, लेकिन राजनीतिक बहुमत (48) नहीं. उन्हें सरकार बनाने के लिए कम से कम 13 और सीटें चाहिए. ये 13 सीटें या तो अरब दलों से आएंगी या अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों से. दोनों ही रास्ते उनके गठबंधन सहयोगियों के लिए नागवार हैं.

आइजनकोट के सामने तीन रास्ते और तीनों पर 'टैक्स'

आइजनकोट ने खुद कहा है कि वे 'रचनात्मक और अपरंपरागत' तरीकों से 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाने की कोशिश करेंगे. आइजनकोट ने कहा, 'किसी को भी अपने सभी चुनावी वादे पूरे नहीं हो सकते, सबको समझौता करना होगा.' हर रास्ते की अपनी कीमत है:

रास्ता- 1: अरब दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार

अरब दलों ने संकेत दिया है कि वे आइजनकोट को समर्थन देंगे या कम से कम उनके खिलाफ वोट नहीं करेंगे. आइजनकोट के सहयोगी दलों ने चेतावनी दी है कि वे ऐसी सरकार में शामिल नहीं होंगे जो अरब दलों के बल पर टिकी हो. इसका मतलब है कि अगर आइजनकोट अरब समर्थन लेते हैं, तो उनका अपना 48 सीटों वाला गठबंधन ही टूट सकता है.

रास्ता- 2: अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाना

यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म और शास जैसे अति-रूढ़िवादी दलों के पास 13 सीटें हैं. यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म ने नेतन्याहू को समर्थन देने से इनकार करते हुए कहा है कि वह उसी खेमे को समर्थन देगी जो हरेडी भर्ती पर छूट देगी. यह आइजनकोट के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य/राष्ट्रीय सेवा को अपनी चार बुनियादी शर्तों में शामिल किया है.

लिबरमैन ने हरेडी भर्ती पर 'दर्दनाक समझौते' की इजाजत दे दी है, लेकिन यह आइजनकोट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है.

रास्ता- 3: नेतन्याहू के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार

नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप प्रशासन के जरिए आइजनकोट के साथ साझा सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. खुद नेतन्याहू ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष फिर शुरू होने पर आइजनकोट सबसे अच्छा साझेदार होंगे.

आइजनकोट ने 7 अक्टूबर 2023 की सुरक्षा विफलता की जिम्मेदारी नेतन्याहू पर डालते हुए उनके साथ सरकार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है.

सबसे बड़ा 'रोडब्लॉक': खुद नेतन्याहू और उनका मुकदमा

अगर आइजनकोट सरकार बनाने में विफल रहते हैं, तो नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उन्हें 28 दिन का जनादेश मिल सकता है. नेतन्याहू की स्थिति पहले से कमजोर है. नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में मुकदमा चल रहा है:

केस 1000 (महंगे उपहार)

केस 2000 (मीडिया कवरेज के बदले एहसान)

केस 4000 (बेजेक-वाला मामला).

नेत्नयाहू ने जून 2026 में 98 सत्रों और 18 महीनों के बाद अपनी गवाही पूरी की. अब बचाव पक्ष के गवाहों का दौर चल रहा है. रिश्वत के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है. सत्ता खोने का मतलब उनके लिए सिर्फ राजनीतिक हार नहीं, बल्कि कानूनी जोखिम में बढ़ोतरी भी है.

तो क्या आइजनकोट नेतन्याहू को हटा पाएंगे?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल जवाब है 'शायद, लेकिन बहुत मुश्किल से.' आइजनकोट के पास 67 सांसदों का समर्थन, एक साफ जनादेश और 'बदलाव' की मांग करती जनता है. हालांकि, आइजनकोट के सामने अरब दलों के सहारे को लेकर अपने ही गठबंधन का विरोध और हरेडी भर्ती पर अपने सिद्धांतों से समझौता करने की मजबूरी है.

अगर वे अरब समर्थन लेते हैं तो सहयोगी दल भड़क सकते हैं. अगर हरेडी दलों को शामिल करते हैं तो अपने वादे से मुकरना पड़ेगा. अगर दोनों नहीं करते तो सरकार नहीं बनेगी.

एक बात तय है कि इजराइली राजनीति अब 'नेतन्याहू के बाद' के दौर में प्रवेश कर चुकी है. सवाल सिर्फ यह है कि यह दौर आइजनकोट के नेतृत्व में शुरू होगा या नेतन्याहू एक और चुनाव तक सत्ता में बने रहकर इसे टालेंगे. अगर आइजनकोट फेल होते हैं, तो नए चुनाव की स्थिति में विपक्ष को उतनी ही सफलता मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि अक्टूबर में हजारों प्रवासी इजराइली वोट डालने के लिए स्वदेश लौटे थे.