एविशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है. इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली, मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.

आज यानी 4 दिसंबर को इंडिगो के अधिकारियों और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के बीच बैठक हुई. यह बैठक देश भर में चल रही उड़ानों की रुकावटों के बीच बुलाई गई थी.

बेंगलुरु और हैदराबाद में 120 फ्लाइट्स रद्द

दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की कुल 95 उड़ानें रद्द हुई हैं. इनमें 48 दिल्ली से जाने और 47 आने वाली घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स थीं. मुंबई में 86, बेंगलुरु में 73, हैदराबाद में 64, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुई हैं.

3 दिसंबर को 10 में से 2 फ्लाइट्स भी समय से उड़ान नहीं भर सकीं. बुधवार को 1700 और मंगलवार को 1400 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं थीं. यानी बीते 2 दिनों में 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गईं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. विमानन क्षेत्र के सूत्रों के मुताबिक, पिछले 3 दिनों में रद्द हुई उड़ानों की कुल संख्या 600 को पार कर गई है.

दिनभर में इंडिगो की 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट

इंडिगो एयरलाइन दिनभर में लगभग 2,300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है. यह संख्या एअर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग दोगुनी है. इतने बड़े पैमाने पर अगर 10–20% उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हों, तो इसका मतलब होता है 200–400 उड़ानें प्रभावित हो गईं. हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें आना. बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा था.

फ्लाइट्स के ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो, 3 दिसंबर को-

इंडिगो की 19.7% फ्लाइट्स ही उड़ रही हैं.

सबसे ज्यादा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 69.9% फ्लाइट्स उड़ रही हैं.

एयर इंडिया (66.8%), एलाइंस एयर (68%), स्पाइसजेट (68.70%) और अकासा एयर (67.5%).

DGCA ने नोटिस देकर जवाब मांगा

इस ऑपरेशनल विफलता पर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सख्त रुख अपनाते हुए इंडिगो को एक नोटिस जारी किया. इसमें तीन दिनों में इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करने के कारणों का डिटेल्ड में जवाब मांगा है. DGCA ने कहा है कि यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए एयरलाइन जिम्मेदार है और उसे उचित मुआवजा देना होगा.

इंडिगो ने कहा कि 5 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे

एयरलाइन ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि छोटी-मोटी तकनीकी खराबी, सर्दियों के कारण शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में स्लो नेटवर्क और क्रू मेंबर्स के शिफ्ट चार्ट से जुड़े नए नियमों की वजह से ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है. इसका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं था. 5 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे.