ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया, तेहरान में बड़ी तबाही का अलर्ट, कहा- 'सरेंडर करें नहीं तो घातक...'

ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया, तेहरान में बड़ी तबाही का अलर्ट, कहा- 'सरेंडर करें नहीं तो पहले से ज्यादा घातक...'
इजरायल-ईरान जंग के बीच फंसे यात्रियों के लिए गुड न्यूज, इंडिगो जेद्दा से चलाएगा 10 स्पेशल फ्लाइट्स
Live: 'ईरान के खिलाफ चलेगा लंबा ऑपरेशन, बेहतर होगा वो कर दे सरेंडर', ट्रंप की चेतावनी
'ईरान में घुसेंगे अमेरिकी सैनिक', तेहरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, महायुद्ध की दी चेतावनी
ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
