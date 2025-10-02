सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में बड़ा अपडेट, असम SIT ने इन दो करीबियों को भी किया अरेस्ट

Zubeen Garg Death Case: गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत की जांच कर रही असम पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को-सिंगर अमृतप्रावा महांता को गिरफ्तार किया है. सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या चार हो गई है.

19 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान यॉट पार्टी में 52 वर्षीय गर्ग स्विमिंग के लिए उतरे थे. कुछ देर बाद उनका शव पानी में मुंह के बल तैरता मिला. जांच अधिकारियों ने बताया कि घटना के दौरान गोस्वामी गर्ग के बेहद पास तैर रहे थे, जबकि अमृतप्रावा महांता मोबाइल फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रही थीं. दोनों से पिछले छह दिनों से पूछताछ की जा रही थी.

पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है SIT

इससे पहले बुधवार को गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मैनेजर श्यामकानु महांता को गिरफ्तार किया गया था. SIT अब चारों से आमने-सामने पूछताछ करेगी.

हत्या और साजिश का केस दर्ज

गुरुवार को शर्मा और श्यामकानु महांता पर हत्या, गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप लगाए गए. SIT प्रमुख और CID के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना गुप्ता ने कहा कि “मामले में धारा 103 (हत्या) भी जोड़ी गई है. जांच जारी है और फिलहाल अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती.'

जुबीन की पत्नी ने कही ये बात

गायक की पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, 'जांच चल रही है और अधिकारी इसे अपने तरीके से कर रहे हैं. हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. मुझे भरोसा है कि कानून अपना काम करेगा और हमें जल्द सच्चाई का पता चलेगा. जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलेगी.'

SIT प्रमुख गुप्ता ने बताया कि जांच टीम सिंगापुर से भी सबूत इकट्ठा करेगी. उन्होंने कहा, 'हमारी टीम तैयार है, लेकिन औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा. अनुरोध भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही टीम वहां जाएगी.'