हिरासत में योगेंद्र यादव, बोले - ‘जब तक ज्ञानेश कुमार की छुट्टी नहीं होगी, हम भी...’

पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव को रविवार (4 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि बस में डाल दिया गया है और फिर कहीं पर ले जा रहे हैं. जब तक ज्ञानेश कुमार की छुट्टी नहीं होगी, हम भी छुट्टी नहीं लेंगे. सिलसिला जारी है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने वीडियो पोस्ट में कहा, ‘आज दिल्ली की सड़कों पर इंडिया गेट के नजदीक जो हुआ, वो दिल्ली पुलिस के लिए एक शर्मनाक अध्याय है और देश के आंदोलन के लिए एक गौरव का क्षण है. आज हमारी अपील पर दिल्ली के हर वर्ग के लोग आए, सिर्फ संगठनों के हीं नहीं, बल्कि सामान्य जनता, साधारण महिलाएं और साधारण लड़कियां भी विरोध में शामिल हुईं.’