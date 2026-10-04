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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिरासत में योगेंद्र यादव, बोले - ‘जब तक ज्ञानेश कुमार की छुट्टी नहीं होगी, हम भी...’

हिरासत में योगेंद्र यादव, बोले - ‘जब तक ज्ञानेश कुमार की छुट्टी नहीं होगी, हम भी...’

योगेंद्र यादव ने अपने वीडियो पोस्ट में कहा कि आज दिल्ली की सड़कों पर इंडिया गेट के नजदीक जो हुआ, वो दिल्ली पुलिस के लिए एक शर्मनाक अध्याय है और देश के आंदोलन के लिए एक गौरव का क्षण है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Oct 2026 08:07 PM (IST)
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पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव को रविवार (4 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि बस में डाल दिया गया है और फिर कहीं पर ले जा रहे हैं. जब तक ज्ञानेश कुमार की छुट्टी नहीं होगी, हम भी छुट्टी नहीं लेंगे. सिलसिला जारी है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने वीडियो पोस्ट में कहा, ‘आज दिल्ली की सड़कों पर इंडिया गेट के नजदीक जो हुआ, वो दिल्ली पुलिस के लिए एक शर्मनाक अध्याय है और देश के आंदोलन के लिए एक गौरव का क्षण है. आज हमारी अपील पर दिल्ली के हर वर्ग के लोग आए, सिर्फ संगठनों के हीं नहीं, बल्कि सामान्य जनता, साधारण महिलाएं और साधारण लड़कियां भी विरोध में शामिल हुईं.’

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Oct 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Yogendra Yadav Gyanesh Kumar
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