केंद्र सरकार ने सोमवार (30 नवंबर 2026) से संसद का सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें संशोधित परिसीमन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को इसकी घोषणा दी, जो 13 अगस्त को मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद 104वां दिन है. लोकसभा सत्र 30 नवंबर से और राज्यसभा सत्र 2 दिसंबर से शुरू होंगी. दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर को समाप्त होगी. इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को यूनियन कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होने की संभावना है. मोदी कैबिनेट की बैठक में परिसीमन बिल पर मुहर लगेगी. लोकसभा सचिवालय के अनुसार, 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग सोमवार, 30 नवंबर 2026 से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की आवश्यकताओं को देखते हुए इसके गुरुवार, 3 दिसंबर 2026 को समाप्त होने की संभावना है.

कांग्रेस ने बुलाई संसदीय समिति की बैठक

कांग्रेस ने आगामी संसदीय बैठक के लिए अपनी रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को शाम 4.30 बजे दिल्ली में अपनी संसदीय समिति की बैठक बुलाई है. महिला आरक्षण को चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन बिल इस साल 17 अप्रैल के विशेष सत्र में लोकसभा से पास नहीं हो पाया था, क्योंकि इसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था, लेकिन अब संसद में सीटों का गणित बदल चुका है.

कैसे बदला नंबर गेम?

टीएमसी के 20 सांसद अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए और उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का वादा किया. टीएमसी ने इस विभाजन को चुनौती दी है, जो फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास विचाराधीन है. एनसीपीआई गुट ने टीएमसी की चुनौती के 84 दिन बाद मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को ओम बिरला को जवाब सौंपते हुए अपने फैसले का बचाव किया और कहा कि इससे किसी संसदीय या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ.

इसके अलावा, शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए. बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच हालिया गठबंधन के बाद उसके इकलौते सांसद के भी सरकार के पक्ष में वोट करने की उम्मीद है. इस बदलते समीकरण के बीच अब सबकी नजरें 22 लोकसभा सांसदों वाली डीएमके और 8 सांसदों वाली एनसीपी (शरद पवार) पर टिकी हैं. एनसीपी (SP) की नेता सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा कि मसौदा सामने आने से पहले ही कानून का विरोध करना सही कदम नहीं है.

उन्होंने कहा, 'पहले बिल आने दीजिए. पूरा बिल हमारे हाथों में आने दीजिए. जब बिल हमारे हाथ में होगा, तब हम सब इस पर बात करेंगे और अगर बिल देश के लिए अच्छा है, तो हम शायद इसका समर्थन करें.' उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष ने राष्ट्रीय महत्व के मामलों और अहम सुधारों पर सरकार का समर्थन किया है.

क्या है सीटों का नया गणित

ये बिल संविधान संशोधन से जुड़े हैं इसलिए सरकार के फ्लोर मैनेजर्स के हिसाब से लोकसभा में करीब 360 वोटों की जरूरत पड़ सकती है, जो उस दिन सांसदों की मौजूदगी पर निर्भर करेगा. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने हिसाब लगाया है कि उसके पास 319 सांसद पक्के तौर पर हैं, जिनमें से 241 अकेले बीजेपी के हैं.

अप्रैल में विधेयक के पिछली बार पेश होने पर 528 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने मतदान किया था, जिसमें 298 ने पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया था. राज्यसभा में एनडीए के पास 152 सांसद हैं और वह दो-तिहाई बहुमत के करीब है, जो पूरे सदन के उपस्थित और मतदान करने की स्थिति में 164 बैठता है.

नए गणित में एनसीपीआई के 20 सांसदों और एनसीपी (SP) के 8 सांसदों को भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए का आंकड़ा 327 तक पहुंच जाएगा. अगर डीएमके के 22 सांसदों को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 350 तक पहुंच जाएगा, जो फिर भी करीब 10 वोट कम रहेगा.

परिसीमन बिल के मसौदे के मुताबिक, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी, जिनमें से लगभग एक-तिहाई (करीब 283) सीटें बारी-बारी से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसमें 2027 की जनगणना पूरी होने का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना या सरकार की ओर से चुनी गई किसी भी जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का हिस्सा फिर से तय करने का प्रावधान है. हालांकि सरकार का कहना है कि राज्यों के बीच संतुलन रखने के लिए यह बढ़ोतरी एकसमान 50 फीसदी होगी.

कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना

संसद सत्र बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इसे संविधान का अपमान बताया है. उन्होंने कहा, '14 अप्रैल, 2026 को डॉ. आंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयक को सार्वजनिक किया था, लेकिन 17 अप्रैल की रात संसद में इन विधेयकों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है. उसे उम्मीद है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए वह बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर लेगी. क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला हो सकता है? संघर्ष जारी है.'

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'यह मांग संसद जैसी संस्था का मजाक उड़ाती है. अब संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने का समय आ गया है. 'विशेष सत्र' का प्रावधान तब के लिए होता है जब संसद के नियमित सत्र नहीं चल रहे हों. यह नियमित शीतकालीन सत्र का विकल्प नहीं बन सकता और न ही इसे ऐसा बनना चाहिए. क्यों न बस एक नियमित शीतकालीन सत्र ही बुला लिया जाए? और अगर सरकार चाहे, तो वह किसी भी समय उन कानूनों को फिर से पेश कर सकती है जो पहले खारिज हो चुके हैं.'