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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहिला आरक्षण बिल कब लाएगी सरकार? पता चल गई तारीख, ऐसे कराया जाएगा पास

महिला आरक्षण बिल कब लाएगी सरकार? पता चल गई तारीख, ऐसे कराया जाएगा पास

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की रणनीति तेज होती नजर आ रही है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने के लिए विशेष तैयारी कर रही है और इसके लिए संसद सत्र की अवधि बढ़ाने या अलग से सत्र बुलाने की योजना बनाई जा रही है.

मौजूदा सत्र में नहीं आएगा संशोधन बिल
सूत्रों के मुताबिक, पहले से तय संसद सत्र की तारीखों के बीच महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश नहीं किया जाएगा. वर्तमान सत्र 2 अप्रैल तक निर्धारित है, लेकिन इसके भीतर इस बिल को लाना संभव नहीं माना जा रहा है.

सत्र बढ़ाने या स्थगित करने की तैयारी
बताया जा रहा है कि सरकार 2 अप्रैल को सत्र को पूरी तरह समाप्त (Sine Die) करने के बजाय स्थगित कर सकती है. इससे सरकार को आगे की रणनीति के लिए समय मिल सकेगा.

अप्रैल में फिर बुलाया जा सकता है सत्र
सूत्रों के अनुसार, अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में संसद को एक-दो दिनों के लिए फिर से बुलाया जा सकता है. इस विशेष सत्र का मुख्य और संभवतः एकमात्र एजेंडा महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित कराना होगा.

महिला आरक्षण पर फोकस
सरकार इस बिल को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सके. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 24 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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