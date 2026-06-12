हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWomen Cadets At IMA: IMA में इतिहास रचेंगी देश की बेटियां! 94 साल में पहली बार पुरुष कैडेट्स के साथ करेंगी कदमताल

Women Cadets At IMA: IMA में इतिहास रचेंगी देश की बेटियां! 94 साल में पहली बार पुरुष कैडेट्स के साथ करेंगी कदमताल

IMA के 94 साल के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट पुरुष कैडेटों के साथ पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी सलामी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून में आसमान बादलों से घिरा है, रह-रहकर बारिश हो रही है और मैदान फिसलन भरा है, लेकिन भारतीय सैन्य अकादमी के ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल थमने का नाम नहीं ले रही. भीगी वर्दियों में घंटों से अभ्यास कर रहे जेंटलमैन कैडेट और महिला कैडेट के चेहरों पर थकान भले दिखे, लेकिन आंखों में जो चमक है वो बारिश से बुझने वाली नहीं.

13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड IMA के 94 साल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है. इस बार पहली बार महिला कैडेट भी पुरुष जेंटलमैन कैडेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्रिल स्क्वायर पर उतरेंगी. यह महज एक परेड नहीं यह उस बदलाव का सार्वजनिक ऐलान है, जो भारतीय सेना के भीतर धीरे-धीरे, लेकिन मजबूती से आ रहा है.

यह भी पढ़ें : US-Iran Peace Deal: ट्रंप की ईरान डील में क्यों हो रही देरी, मुश्किल बातचीत और मैसेज पहुंचने में बड़ी बाधा क्या?

NDA से IMA तक - एक लंबी और कठिन राह
इन महिला कैडेट्स का सफर यहां अचानक नहीं शुरू हुआ. अगस्त 2022 में जब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के दरवाजे पहली बार महिलाओं के लिए खुले, तब इन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से थामा. तीन साल का कठिन प्रशिक्षण, मई 2025 में NDA से स्नातक और फिर आठ कैडेटों ने भारतीय सेना को अपना रास्ता चुना. 15 जुलाई 2025 को IMA में प्रवेश लिया और एक साल के गहन सैन्य प्रशिक्षण के बाद अब वे उस आखिरी कदम के लिए तैयार हैं जिसे 'अंतिम पग' कहते हैं.

'अंतिम पग'  जहां कैडेटअधिकारी बनता है
पासिंग आउट परेड का सबसे भावुक और यादगार लम्हा यही होता है. जब कैडेट वह आखिरी कदम उठाता है और प्रशिक्षु से सैन्य अधिकारी बन जाता है. परिवारों की आंखें नम होती हैं, सीने गर्व से चौड़े होते हैं. इस बार जब महिला और पुरुष कैडेट साथ-साथ यह कदम उठेंगे तो IMA का ड्रिल स्क्वायर सिर्फ एक परेड ग्राउंड नहीं रहेगा वह उस हर लड़की का प्रतिनिधित्व करेगा जो कभी वर्दी में देश सेवा का सपना देखते हुए बड़ी हुई.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी सलामी
इस ऐतिहासिक परेड को और गरिमामय बनाने के लिए देश की राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी. वे परेड की सलामी लेंगी और नए अधिकारियों को संबोधित करेंगी. यह संयोग भी कम मायने नहीं रखता जिस परेड में पहली बार महिला कैडेट 'अंतिम पग' भरेंगी, उसकी सलामी लेने के लिए देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला मौजूद होंगी. यह तस्वीर अपने आप में एक संदेश है. बारिश रुके या न रुके, 13 जून की वह सुबह IMA के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Women Cadets Droupadi Murmu DEHRADUN IMA.
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Women Cadets At IMA: IMA में इतिहास रचेंगी देश की बेटियां! 94 साल में पहली बार पुरुष कैडेट्स के साथ करेंगी कदमताल
IMA में इतिहास रचेंगी देश की बेटियां! 94 साल में पहली बार पुरुष कैडेट्स के साथ करेंगी कदमताल
इंडिया
TMC Crisis: 'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नामांकन खारिज होने के बाद यह मामला सुना तो नई परंपरा शुरू...
मीनाक्षी नटराजन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नामांकन खारिज होने के बाद यह मामला सुना तो नई परंपरा शुरू...
इंडिया
लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?
लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप, हलक में आई पैसेंजर्स की जान, जांच में जानिए क्या निकला?
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
TMC के बागियों का क्या होगा? महुआ मोइत्रा ने बताया 91वां संविधान संशोधन का नियम, बोलीं - 'सभी 19 गद्दारों को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
इंडिया
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
मां पर पिता के मर्डर का आरोप... तो क्या बेटे को मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी? SC का बड़ा आदेश
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Home Tips
Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget