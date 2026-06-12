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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें

ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें

Iran US Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है और समझौते पर हस्ताक्षर के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यात्रा करेंगे.

By : जगविंदर पटियाल | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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Iran US Deal: ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर नए घटनाक्रम सामने आए हैं. रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है और कतर की मध्यस्थता के जरिए इस फैसले की जानकारी वॉशिंगटन को भेज दी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित समझौते में एक विशेष निगरानी तंत्र बनाया जाएगा, जिसकी देखरेख एक मध्यस्थ करेगा. यह तंत्र किसी भी संभावित उल्लंघन पर नजर रखेगा और उसे दूर करने का प्रयास करेगा. हालांकि अल अरबिया की रिपोर्ट में मध्यस्थ की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में दो ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा

इस बीच अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि गुरुवार रात अमेरिकी सेना ने ईरान के दो वन-वे अटैक ड्रोन मार गिराए. फॉक्स न्यूज के अनुसार एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की थी.

समुद्री यातायात जारी रहने का दावा

अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि ड्रोन कार्रवाई के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है और समुद्री यातायात प्रभावित नहीं हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने आज ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है. ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा को जन्म दे दिया है.

ईरान ने कहा- अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ

ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ कोई अंतिम समझौता अभी तक नहीं हुआ है. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है.

ट्रंप खुद नहीं जाएंगे, वेंस करेंगे हस्ताक्षर

रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वह स्वयं नहीं जाएंगे. उनकी जगह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यात्रा करेंगे और समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. ट्रंप द्वारा सभी पक्षों की सहमति मिलने के दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं. कई विश्लेषकों का मानना है कि अभी कई मुद्दों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

इजराइल समझौते का हिस्सा नहीं

इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुए किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं है. इस बयान ने क्षेत्रीय राजनीति को लेकर नई अटकलों को जन्म दिया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान अभी तक वॉशिंगटन के साथ किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचा है. उन्होंने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी पक्षों ने समझौते को मंजूरी दे दी है.

ईरान बोला- कोई समझौता नहीं हुआ

ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है और किसी पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया है. मंत्रालय का कहना है कि किसी भी संभावित समझौते में ईरान की सभी प्रमुख मांगों को शामिल किया जाना जरूरी है.

ईरान ने रखीं अपनी शर्तें

ईरान का कहना है कि किसी भी डील में होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहना चाहिए. इसके अलावा 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई राशि को जारी किया जाना चाहिए और परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई नई रियायत स्वीकार नहीं की जाएगी.

समझौते पर बना हुआ है संशय

ईरान और अमेरिका की ओर से सामने आ रहे अलग-अलग बयानों के कारण प्रस्तावित समझौते को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. एक ओर जहां ट्रंप समझौते और युद्ध समाप्ति का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अभी किसी अंतिम सहमति पर पहुंचा ही नहीं गया है.

Published at : 12 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran News DONALD Trump Iran US Deal
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