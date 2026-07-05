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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालोकसभा में पेश की जाएगी जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, ओम बिरला ने और क्या बताया?

लोकसभा में पेश की जाएगी जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, ओम बिरला ने और क्या बताया?

जस्टिस यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी. 146 सांसदों ने उन्हें हटाने की मांग की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान आया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी. बंगाल विधायकों के साथ एक कार्यक्रम के दौरान ओम बिरला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी. उसके बाद आगे क्या करना है, यह फैसला सदन करेगा. 

लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही पक्षों के सांसदों ने जस्टिस वर्मा को हटाने की मांग वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे. जस्टिस वर्मा पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं. पिछले साल मार्च में उनके नई दिल्ली स्थित घर में आग लगने के बाद आपातकालीन सेवा कर्मियों को वहां से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वर्मा के इस्तीफे के बाद उन्हें हटाने का प्रस्ताव बेअसर हो गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह मामला अभी भी अनसुलझा है. एक सूत्र ने कहा कि असल बात यह है कि हाई कोर्ट अभी भी उन्हें अपने मौजूदा जजों की सूची में शामिल मानता है. सूत्र ने आगे बताया कि इस्तीफे के बावजूद जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट ओम बिरला को सौंप दी है.

वर्मा को हटाने के लिए कितने सांसदों ने किए दस्तखत 
ये आरोप तब सामने आए, जब वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे थे. इसके बाद उन्हें उनके मूल हाई कोर्ट यानि इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर समेत अलग-अलग पार्टियों के 146 से ज्यादा लोकसभा सांसदों ने उन्हें हटाने की मांग वाले नोटिस पर दस्तखत किए हैं.

तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बनाई इन-हाउस कमेटी और बिरला के बनाए पैनल दोनों के सामने वर्मा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके घर पर बिना हिसाब-किताब के कितना कैश कैसे आया.

महाभियोग का क्या है मामला 
बता दें कि जस्टिस वर्मा ने इस साल अप्रैल में महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने की संभावना के बीच ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बनी हुई है. ये भी बता दें कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए किसी भी जज को कभी भी हटाया नहीं गया है. पहले के मामलों में या तो महाभियोग की कार्यवाही को संसद में जरूरी समर्थन नहीं मिलता था या फिर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जज इस्तीफा दे देते थे. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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OM BIRLA MONSOON SESSION LOK SABHA Justice Yashwant Varma
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