'पापा की सुरक्षा हटाने के पीछे मंशा', बहन प्रियंका-मां सोनिया से चर्चा का वीडियो राहुल ने किया शेयर
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका से बातचीत करते हुए एक वीडियो शेयर किया हैै. इस वीडियो में तीनों चर्चा करते नजर आ रहे हैं.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव हाल ही में लॉन्च हुई है. इस किताब में सोनिया गांधी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर राजनीति तक के बारे में कई बातें लिखी हैं. इस किताब में अभी भी कई चीजें उन्होंने नहीं लिखी हैं जिनके बारे में राहुल और प्रियंका ने अपनी मां के साथ बैठकर बात की. इस चर्चा का वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रस्ताव योजना के अनुसार नहीं हुआ, और मेरा सातवां जन्मदिन भी वैसा नहीं रहा जैसा सोचा था. 2004 के फैसले से हममें से कुछ लोगों को राहत मिली, तो कुछ को खुशी. पापा की सुरक्षा वापस लेने के पीछे एक खास मकसद था और 500 से ज्यादा पन्नों के बावजूद, मां ने अपनी किताब में कुछ बातें शामिल नहीं की हैं.
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
दर्द फिर से ताजा हो गया
राहुल गांधी ने आगे लिखा, प्रियंका और मैं, अपनी मां के साथ बैठकर इन सब पर बात की. उन यादों में वापस जाने से वह खुशी, वह हंसी और उस समय महसूस किया गया दर्द - सब कुछ फिर से ताजा हो गया. 'अपनापन' (Belonging) की तलाश में मां का सफर बहुत सारे प्यार और भयानक त्रासदियों से भरा रहा है और उन्होंने इन सबका सामना पूरी गरिमा और हिम्मत के साथ किया है.
सोनिया गांधी ने भी किया शेयर
राहुल गांधी के वीडियो को शेयर करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, मैंने 'बिलॉन्गिंग' (Belonging) अपनी यादों के आधार पर लिखी है. राहुल और प्रियंका ने इसमें अपनी यादें जोड़ीं, जिससे इन कहानियों में एक नई जान आ गई. मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी खुशी और मेरी ताकत हैं. वे ऐसे दो लोग हैं जो मेरे धैर्य की परीक्षा किसी और से कहीं ज्यादा लेते हैं.
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
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