2027 में सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों ने वित्त वर्ष 2026-27 में महिलाओं, किसानों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए करीब ₹35,333 करोड़ के नकद हस्तांतरण का बजट रखा है. देशभर में ऐसी योजनाओं के लिए प्रस्तावित रकम करीब ₹4 लाख करोड़ पहुंच गई है. सवाल है कि चुनाव से पहले बढ़ता कैश ट्रांसफर कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार है या चुनावी राजनीति का नया हथियार?

देश में चुनाव से पहले महिलाओं और दूसरे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने वाली योजनाएं राजनीति का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं. 2027 में विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहे सात राज्यों के बजट में भी इसकी झलक दिखती है. पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर ने वित्त वर्ष 2026-27 में ऐसी योजनाओं के लिए कुल 35,333 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

यह आंकड़ा PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS सरकार का विभाग नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है जो संसद, राज्य विधानसभाओं, सरकारी नीतियों और बजट पर रिसर्च करती है) की नवंबर 2026 में जारी रिपोर्ट राज्यों की वित्तीय स्थिति 2026-27 पर आधारित है. द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बजट में प्रस्तावित रकम हैं, न कि अब तक लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी राशि.

किस राज्य ने कितना पैसा रखा?

सात चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा बजट पंजाब ने रखा है. इसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है.

राज्य नकद हस्तांतरण के लिए बजट पंजाब ₹15,432 करोड़ उत्तर प्रदेश ₹13,604 करोड़ गुजरात ₹4,167 करोड़ गोवा ₹809 करोड़ उत्तराखंड ₹699 करोड़ हिमाचल प्रदेश ₹614 करोड़ मणिपुर ₹8 करोड़ कुल ₹35,333 करोड़

आंकड़ों को देखें तो पंजाब और उत्तर प्रदेश मिलकर सातों राज्यों के कुल आवंटन का करीब 82 फीसदी हिस्सा रखते हैं. यानी इन योजनाओं पर होने वाले खर्च में इन दो राज्यों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.

पंजाब ने 15,432 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का करीब 12 फीसदी है. उत्तर प्रदेश ने 13,604 करोड़ रुपये रखे हैं, जो उसकी राजस्व प्राप्तियों का करीब 2 फीसदी है. गुजरात का आवंटन 4,167 करोड़ रुपये है. वहीं मणिपुर ने सिर्फ 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

देशभर में ₹4 लाख करोड़ की नकद सहायता

यह रुझान सिर्फ चुनाव वाले सात राज्यों तक सीमित नहीं है. PRS की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026-27 में देश के राज्यों ने पहचानी गई बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है. 2022-23 में यह रकम करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये थी. यानी चार साल में बजट लगभग तीन गुना हो गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं पर होने वाला खर्च 2026-27 में देश की GDP का करीब 1 फीसदी रहने का अनुमान है. 2022-23 में यह अनुपात करीब 0.6 फीसदी था. PRS ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से जुड़ी 128 योजनाओं का अध्ययन किया है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2018-19 से 2023-24 के बीच नकद हस्तांतरण पर राज्यों का खर्च औसतन हर साल 24 फीसदी बढ़ा.

महिलाओं के खाते में पैसा, राजनीति में बड़ा मुद्दा

इन योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए है. महिलाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देने वाली योजनाएं कई राज्यों में राजनीतिक बहस का केंद्र बनी हैं. इनके जरिए सरकारें महिलाओं को आर्थिक मदद देने, घरेलू खर्च में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने का दावा करती हैं.

दूसरी तरफ, चुनावों में इन योजनाओं के वादे भी बढ़े हैं. राजनीतिक दल महिला मतदाताओं, गरीब परिवारों और दूसरे लाभार्थी समूहों तक सीधे पहुंच बनाने के लिए नकद सहायता को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रहे हैं. सात चुनावी राज्यों में पांच पर बीजेपी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. ऐसे में अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए इन योजनाओं का महत्व चुनावी रणनीति के लिहाज से भी बढ़ जाता है.

क्या इन योजनाओं से लोगों को फायदा होता है?

नकद हस्तांतरण योजनाओं को सिर्फ चुनावी वादे के तौर पर देखना सही नहीं होगा. इनके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के एक अध्ययन में महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' और ओडिशा की 'सुभद्रा योजना' का विश्लेषण किया गया. अध्ययन में इन योजनाओं से लाभार्थियों के खर्च में बढ़ोतरी के संकेत मिले.

महाराष्ट्र की योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जबकि ओडिशा की सुभद्रा योजना में पात्र महिलाओं को सालाना कुल 10,000 रुपये दो किस्तों में दिए जाते हैं. अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि ऐसी सहायता से परिवारों को बीमारी या आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों से निपटने, बच्चों की शिक्षा, भोजन और बचत में मदद मिल सकती है.

राज्यों के बजट पर कितना दबाव?

इन योजनाओं का दूसरा पहलू सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ है. नकद सहायता के लिए हर साल बड़ी रकम अलग रखनी पड़ती है. यदि सरकारें ऐसी योजनाओं का दायरा बढ़ाती हैं या सहायता राशि में इजाफा करती हैं, तो आने वाले वर्षों में खर्च भी बढ़ सकता है.

PRS की रिपोर्ट बताती है कि राज्यों का राजस्व खर्च, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में तेजी से बढ़ा है. वेतन, पेंशन और कर्ज पर ब्याज जैसे खर्च पहले से ही बजट का बड़ा हिस्सा लेते हैं. ऐसे में नकद सहायता के साथ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च के बीच संतुलन बनाना चुनौती है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 में चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और पंजाब की बकाया देनदारियां उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 40 फीसदी से ऊपर थीं. इसका मतलब यह नहीं कि नकद योजनाएं ही कर्ज बढ़ने की वजह हैं, लेकिन बढ़ते खर्च के बीच वित्तीय अनुशासन का सवाल जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है.

क्या कैश ट्रांसफर चुनाव जिताने का फॉर्मूला बन गया है?

2027 के चुनावों से पहले सात राज्यों के बजट में रखे गए 35,333 करोड़ रुपये एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक रुझान की ओर इशारा करते हैं. अब चुनावी राजनीति में सिर्फ सड़क, बिजली, पानी और रोजगार के वादे नहीं, बल्कि सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की योजनाएं भी महत्वपूर्ण हो गई हैं.

हालांकि, किसी योजना का चुनाव से पहले बजट में होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसका मकसद वोट हासिल करना है. इन योजनाओं का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि कितने पात्र लोगों को लाभ मिला, रकम समय पर पहुंची या नहीं, इससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकार के पास इसे लंबे समय तक जारी रखने की वित्तीय क्षमता है या नहीं.

आखिरकार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सरकारें कितना पैसा बांट रही हैं. बड़ा सवाल यह है कि इस सहायता से लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधर रही है और क्या इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक सुविधाओं में भी निवेश बढ़ रहा है. 2027 के चुनावों में यह बहस भी राजनीतिक मुद्दा बन सकती है.