महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ED ने दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित पाठक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि हिमांशु ने महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से केस रफा-दफा कराने और जजों व अधिकारियों को मैनेज कराने का भरोसा देकर 15 करोड़ रुपये लिए थे. ED की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने कथित तौर पर हिमांशु को रकम दिए जाने का खुलासा किया.

जांच एजेंसी के मुताबिक, हिमांशु पिछले 3 साल में कई बार दुबई गया और वहां सौरभ चंद्राकर से मुलाकात की. 20 नवंबर को दुबई जाते समय हिमांशु को मुंबई एयरपोर्ट पर LOC के आधार पर रोका गया था. बॉम्बे हाईकोर्ट से ED को राहत मिलने के बाद एजेंसी हिमांशु को रायपुर लेकर पहुंची. रायपुर की विशेष PMLA कोर्ट ने ED को 28 नवंबर तक कस्टोडियल रिमांड दी है. ED अब कथित 15 करोड़ रुपये के लेनदेन, हवाला नेटवर्क और दुबई कनेक्शन की जांच करेगी.

सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण

भारतीय केंद्रीय एजेंसियों ने महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर और 6000 करोड़ रुपये के अवैध जुए और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण कराया है. CBI की एक विशेष टीम उसे ओमान से भारत वापस ले आई. चंद्राकर CBI के दो मामलों में वाटेंड है, जिनमें चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा, वह ED के एक मामले में भी आरोपी है, जिसमें उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच

एजेंसी ने ओमान सरकार और रॉयल ओमान पुलिस के सहयोग को भी सराहा. उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है. CBI ने छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच शुरू की. प्रवक्ता ने बताया, "जांच से पता चला है कि यह सिंडिकेट देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोहों में से एक था, जिसे भारत के बाहर से चलाया जा रहा था."