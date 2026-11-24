स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद एक बार फिर चर्चा में है. सावरकर के पौत्र के बेटे (पैतृक प्रपौत्र) सत्यकी सावरकर ने सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर उनके संस्मरण Belonging: A Journey of Love में सावरकर के बारे में लिखी गई दो टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है.

उन्होंने आरोप लगाया है कि किताब में सावरकर की भूमिका और विचारधारा को गलत तरीके से पेश किया गया है. नोटिस में 15 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने और गलत तथ्यों को सुधारने की मांग की गई है. ऐसा नहीं होने पर सक्षम अदालत या प्राधिकरण में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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