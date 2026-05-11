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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘केरल का CM कौन?’ कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार, वेणुगोपाल और सतीशन खेमों की लॉबिंग तेज

‘केरल का CM कौन?’ कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार, वेणुगोपाल और सतीशन खेमों की लॉबिंग तेज

Kerala CM: कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने से पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के प्रमुख सहयोगी दलों से भी बातचीत कर सकता है. फिलहाल बातचीत और रायशुमारी का दौर पूरा हो चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 May 2026 07:19 PM (IST)
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केरल में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कांग्रेस में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है. नई दिल्ली में लगातार बैठकों और चर्चाओं के बाद भी पार्टी हाईकमान ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है. इस बीच केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थन में अलग-अलग खेमों की लॉबिंग तेज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता एके एंटनी को इस फैसले में अहम भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है.

UDF सहयोगियों से भी हो सकती है चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने से पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के प्रमुख सहयोगी दलों से भी बातचीत कर सकता है. फिलहाल बातचीत और रायशुमारी का दौर पूरा हो चुका है और तीन मुख्य दावेदार केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला हाईकमान के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

वेणुगोपाल खेमे का क्या दावा?
केसी वेणुगोपाल के समर्थकों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व विधायक दल के बहुमत की राय और वेणुगोपाल के राष्ट्रीय स्तर के संगठनात्मक अनुभव को अहमियत दे सकता है. उनका यह भी दावा है कि पार्टी हाईकमान के एक वर्ग में वेणुगोपाल के पक्ष में सकारात्मक माहौल है.

सतीशन खेमे का तर्क
दूसरी तरफ वीडी सतीशन के समर्थकों का कहना है कि केरल में जनता का मूड और कई UDF सहयोगियों का समर्थन उनके पक्ष को मजबूत बना रहा है. हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सतीशन समर्थकों के सार्वजनिक प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है. इसके बावजूद सतीशन खेमे का कहना है कि पार्टी जमीनी माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकती.

चेन्निथला ने भी मजबूती से रखा पक्ष

तीसरे दावेदार रमेश चेन्निथला ने भी अपनी वरिष्ठता और लंबे प्रशासनिक व राजनीतिक अनुभव के आधार पर हाईकमान के सामने मजबूत दावेदारी पेश की है. सूत्रों का कहना है कि चेन्निथला अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि नेतृत्व आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकता है.

राहुल गांधी ने तीनों नेताओं से क्या कहा?
सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने तीनों नेताओं से कहा कि सभी सक्षम उम्मीदवार हैं और अंतिम फैसला योग्यता के साथ-साथ बड़े राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल तुरंत घोषणा के लिए उपयुक्त नहीं है.

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हाईकमान ने दिए अनुशासन के सख्त निर्देश
खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तीनों दावेदारों ने सार्वजनिक रूप से चुप्पी साध रखी है. पार्टी हाईकमान ने समर्थकों को अनुशासन बनाए रखने और किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रचार, रैली या शक्ति प्रदर्शन से बचने के सख्त निर्देश दिए हैं.

KPCC अध्यक्ष ने क्या कहा?
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जल्द ही अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगा. नई दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाईकमान और तीनों दावेदारों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है और फिलहाल राज्य नेताओं के साथ एक और दौर की चर्चा की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, “सभी को विवादित कदमों से बचने के लिए कहा गया है. अच्छा फैसला लिया जाएगा और सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे.” हालांकि उन्होंने समयसीमा बताने से इनकार कर दिया.

मुरलीधरन ने कार्यकर्ताओं से की शांति बनाए रखने की अपील
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि हाईकमान के अंतिम फैसले को स्वीकार करना हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है. मुरलीधरन ने कहा, “पार्टी में इस तरह के मतभेद स्वाभाविक हैं. नेतृत्व को फैसला लेने दीजिए और सभी को उसके पीछे एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए.” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री चुनने की एक तय प्रक्रिया है, जिसमें विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से सलाह के बाद अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेता है.

कुछ दिनों में आ सकता है फैसला
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है. हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक, UDF की चुनावी जीत के बाद केरल कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए हाईकमान बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है.

Published at : 11 May 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Kerala CM K C Venugopal Kerala Congress Ramesh Chennithala V D Satheesan Kerala Chief Minister Race
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