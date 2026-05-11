तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली वारदात! मां ने 11 साल की बेटी की हत्या कर रची झूठी कहानी

Tamil Nadu Mother Kills Daughter: तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले के कंडचिपुरम इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 11 साल की बेटी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने इस घटना को रहस्यमय लोगों द्वारा की गई हत्या बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस जांच में पूरा सच सामने आ गया और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानकारी के अनुसार, गंगवरम गांव निवासी मुरुगवेल की बेटी वर्षिनी घर में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी. बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कंडचिपुरम पुलिस ने लड़की के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मुंडियामबक्कम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

पुलिस जांच में मां पर हुआ शक

शुरुआत में पुलिस ने इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच शुरू की. हत्या, लूट और यौन उत्पीड़न जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की गई. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर में मौजूद लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को मां सत्य के बयान पर शक हुआ.

पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार सत्य टूट गई और उसने अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली. उसके इस खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान रह गई.

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आर्थिक तंगी बनी हत्या की वजह

पुलिस जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था. पति के नियमित काम पर नहीं जाने के कारण घर की हालत खराब हो गई थी. इसी तनाव में सत्य ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था.

सत्य को डर था कि उसकी बेटी उसके जाने के बाद अनाथ हो जाएगी. इसी सोच के कारण उसने पहले अपनी बेटी को मारने और फिर खुद मरने की योजना बनाई. इसके बाद उसने वर्षिनी की सांस रोककर बेरहमी से हत्या कर दी.

हालांकि, बाद में वह खुद आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी. इतना ही नहीं, उसने एक कहानी गढ़ी कि कुछ अज्ञात लोग घर में घुसे और बच्ची की हत्या कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है.

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