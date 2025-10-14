भारत में जहरीली कफ सिरप की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए 3 फार्मा कंपनियों को लेकर चेतावनी जारी की है. उनकी कफ सिरप को लेकर अलर्ट किया है. इसमें कोल्ड्रिफ भी शामिल है, जिसकी वजह से मध्यप्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई. WHO ने कहा कि अगर ये कफ सिरप कहीं भी दिखाई दें, इसको लेकर तुरंत जानकारी दें.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने श्रीसन फार्मा की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मा की रेस्पिफ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रिलाइप सिरप के खास बैच की पहचान की है, जिसमें मिलावट पाई गई है. WHO का कहना है कि ये सिरप स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. इसकी वजह से गंभीर और जानलेवा बीमारी भी हो सकती है.

कफ सिरप में पाया गया खतरनाक केमिकल

खांसी की इन दवाओं में जांच के दौरान डायथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक जहरीला कैमिकल मिला है, जिसका भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है. अहम बात यह है कि इस कैमिकल का न तो कोई रंग और न ही इसकी कोई गंध है. लिहाजा इसकी बिना जांच के पहचान करना मुश्किल है. इसका इस्तेमाल सिरप को मीठा करने के लिए किया जाता है. हैरान करने वाली बात यह भी है कि डायथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है.

श्रीसन फार्मा का लाइसेंस हुआ रद्द

तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है. कंपनी को अब बंद करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है. राज्य सरकार ने सोमवार को इसको लेकर जानकारी दी थी. राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने एक निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक पदार्थ मौजूद था. कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया था.