हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम

चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम

Bhupen Bora: असम के पूर्व कांग्रेस स्टेट चीफ भूपेन बोरा 22 फरवरी 2026 को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे घर वापसी बताया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

Bhupen Bora: असम की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. पूर्व कांग्रेस स्टेट चीफ भूपेन बोरा 22 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं. इस खबर को राज्य की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बोरा का बीजेपी में आना उनके लिए घर वापसी जैसा है. बताया जा रहा है कि भूपेन बोरा के साथ उनके कई करीबी नेता और समर्थक भी बीजेपी में शामिल होंगे. इससे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो सकती है और बीजेपी को मजबूती मिल सकती है.

भूपेन बोरा कौन हैं?

भूपेन कुमार बोरा का जन्म 30 अक्टूबर 1970 को लखीमपुर असम में हुआ था. उन्होंने नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की. वे नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे.

कांग्रेस में रहते हुए बोरा ने 2021 से 2024 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ के रूप में काम किया. वे 2006 से 2016 तक बिहपुरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के समय वे असम सरकार के प्रवक्ता और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे थे.

क्यों छोड़ी कांग्रेस

16 फरवरी 2026 को भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया. उनका कहना था कि पार्टी के अंदर फैसले लेने में दिक्कतें हैं और अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं. खासकर माजुली यात्रा के दौरान उम्मीदवार और सहयोगियों के चयन को लेकर उन्होंने पार्टी में लोकतांत्रिक सोच की कमी महसूस की. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एक सच्चे नेता को दुख होता है जब उसकी पार्टी जीतने के लिए पूरी कोशिश नहीं करती. बोरा ने भी ऐसा ही महसूस किया और इसके बाद उनका बीजेपी में शामिल होना तय हो गया.

असम की राजनीति पर क्या होगा असर

  • भूपेन बोरा जैसे अनुभवी नेता का बीजेपी में जाना कई मायनों में अहम माना जा रहा है.
  • इससे कांग्रेस कमजोर हो सकती है और दूसरे नेताओं को भी पार्टी बदलने का संकेत मिल सकता है.
  • बीजेपी को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिल सकती है और उसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है.
  • वोटरों की सोच पर असर पड़ सकता है, खासकर असमिया समुदाय में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सकती है.
  • विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है.

कांग्रेस की क्या रही प्रतिक्रिया

बोरा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बात की. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्टेट इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कहा कि बोरा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत के बाद बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया.

Published at : 18 Feb 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Assam Assembly Election CONGRESS Assam Election 2026 Assam Assembly Election 2026 Bhupen Bora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
इंडिया
'राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े...', किरेन रिजिजू ने एपस्टीन का नाम लेकर दी उन्हें कार्रवाई की चेतावनी
'राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े', किरेन रिजिजू ने एपस्टीन का नाम लेकर दी उन्हें कार्रवाई की चेतावनी
इंडिया
'तुम सिर्फ मेरी हो', पहले से ही शादीशुदा थी गर्लफ्रेंड, शक होने पर बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल डाल लगा दी आग
'तुम सिर्फ मेरी हो', पहले से ही शादीशुदा थी गर्लफ्रेंड, शक होने पर बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल डाल लगा दी आग
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
मध्य प्रदेश
MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
इंडिया
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget