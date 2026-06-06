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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'क्या उनसे बेहतर...' सरफराज को नहीं मिली टीम इंडिया में जगह तो शशि थरूर का रिएक्शन, जानें क्या कहा

'क्या उनसे बेहतर...' सरफराज को नहीं मिली टीम इंडिया में जगह तो शशि थरूर का रिएक्शन, जानें क्या कहा

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बयान दिया कि श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया A टीम में मुंबई के बल्लेबाज और टेस्ट टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान को शामिल न किए जाने से हैरान हूं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 06 Jun 2026 07:02 PM (IST)
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मुंबई से और फर्स्ट क्लास के धुरंधर बल्लेबाज सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल न किए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाया है. साथ ही बीसीसीआई और चयन समिति के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने बकायदा एक पोस्ट करते हुए बीसीसीआई, चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, कोच गौतम गंभीर से सवाल किया है. इस पोस्ट में थरूर ने सरफराज को भी टैग किया है. 

थरूर ने लिखा-सरफराज खान को शामिल न किए जाने से हैरान हूं

कांग्रेस नेता ने लिखा कि  श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया A टीम में मुंबई के बल्लेबाज और टेस्ट टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान को शामिल न किए जाने से हैरान हूं. क्या टेस्ट टीम के बाहर उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज है? किसी का भी फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड उनके आस-पास भी नहीं है. सेलेक्टर इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं? 

थरूर पहले भी उठा चुके हैं सिलेक्शन कमिटी के फैसले पर सवाल

शशि थरूर इससे पहले भी टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल उठा चुके हैं. पहले भी भारतीय टीम के चयन पर खुलकर अपनी बात रख चुके हैं. इससे पहले जब जुलाई 2024 में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जा रही थी, तब वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया था. तब वनडे में शतक बनाने के बावजूद संजू सैमसन को बाहर रखा गया था. इसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा को मौका न देने पर भी आलोचना की थी. 

यह भी पढ़ें: पहले ही दिन बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की बंदर, एक करोड़ कमाना भी नहीं हुआ नसीब, शॉकिंग है कलेक्शन

ध्रुव जुरेल को सौंपी गई है इंडिया ए की कमान

श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया ए स्क्वॉड को चुना गया है, उनमें ध्रुव जुरेल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, आयुष पांडे, ऋतुराज गायकवाड़, शेख राशिद, हर्ष दुबे, अंशुल कंबोज, सारांश जैन, गुरनूर बराड़, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अमन मोखाडे, आकिब नबी, यश ठाकुर, जीशान अंसारी शामिल हैं. इनमें सरफराज को टीम में जगह नहीं दी गई है. 

यह भी पढ़ें: ‘मां-बहन’ के प्रमोशन में छाईं माधुरी दीक्षित, 5 लेटेस्ट साड़ी लुक्स देख गुनगुनाएंगे ‘धक-धक करने लगा

Published at : 06 Jun 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Sarfraz Khan NEWS SHashi Tharoor
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