अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ लगा दिया था, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार (7 नवंबर) को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच अक्सर बातचीत होती है. उसने ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया, साथ ही यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, ''सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है. वे (प्रधानमंत्री मोदी) मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच अक्सर बातचीत होती है. मैं जल्द ही वहां जाऊंगा. प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही महान नेता हैं.'' ट्रंप इससे पहले भारत के प्रति काफी सख्त नजर आए थे, लेकिन अब उनका रवैया नरम पड़ गया है.

भारत-अमेरिका के बीच कब होगी ट्रेड डील

व्हाइट हाउस ने भारत के साथ ट्रेड डील पर कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है. अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही ट्रेड डील पर बात बन सकती है. अहम बात यह भी है कि ट्रंप की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वे भारत दौरे पर आएंगे.

#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, "Of the 8 wars I ended, 5-6 were because of tariffs... If you look at India and Pakistan, they started to fight, they were 2 nuclear nations... 8 planes were shot down... And I said, 'Listen, if you guys are going to fight,…

मोदी-ट्रंप के रिश्तों पर क्या बोलीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट

ट्रंप से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था. उन्होंने बुधवार (5 नवंबर) को कहा था कि ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक हैं और उन्हें दोनों देशों के बीच के रिश्तों पर गहरा विश्वास है. उन्होंने बताया कि ट्रंप और पीएम मोदी कई मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं.

बता दें कि ट्रंप का भारत के साथ-साथ चीन के प्रति भी नजरिया बदला है. ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीते महीने मुलाकात हुई थी. इस मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड शुरू हो गया है और टैरिफ का मसला भी कुछ हद तक हल हुआ है.