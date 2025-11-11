हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाव्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया, उमर से क्या है इसका कनेक्शन?

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया, उमर से क्या है इसका कनेक्शन?

White Collar Terror Module: पुलिस सूत्रों का कहना है कि डॉ. सज्जाद, डॉ. उमर उल नबी डार का करीबी दोस्त है. उमर की गिरफ्तारी के बाद कई डिजिटल सबूतों में सज्जाद का नाम और संपर्क सामने आया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

आतंकवादी मॉड्यूल मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद माला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. वह गिरफ्तार किए गए डॉक्टर उमर के करीबी दोस्त बताया जा रहा है. पुलिस को लगातार नए सबूत मिल रहे हैं और उनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगे भी और व्यक्तियों को पूछताछ के दायरे में लाया जा सकता है.

कौन है डॉ. सज्जाद अहमद माला?
पुलिस सूत्रों का कहना है कि डॉ. सज्जाद, डॉ. उमर उल नबी डार का करीबी दोस्त है. उमर की गिरफ्तारी के बाद कई डिजिटल सबूतों में सज्जाद का नाम और संपर्क सामने आया. इसी वजह से पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. यह इस मामले में किसी डॉक्टर के खिलाफ छठा एक्शन है. इससे पहले उत्तर प्रदेश से एक अन्य डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था.

दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 12 मौतें, लाल किला तीन दिनों के लिए बंद
सोमवार शाम हुए इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में जारी है. सुरक्षा के मद्देनजर एएसआई ने लाल किला परिसर को 11 से 13 नवंबर तक आम पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला लिया.

पहले से गिरफ्तार डॉक्टर और उनकी भूमिका
डॉ. उमर उल नबी डार (फरीदाबाद में डॉक्टर, मूल निवासी-कुयल, पुलवामा)
डॉ. उमर फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था. उसके दो भाई पुलिस की हिरासत में हैं और उसकी मां का डीएनए टेस्ट करवाया गया है. जांच में यह सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार डॉ. उमर ने ही खरीदी थी, लेकिन कार से जुड़े दस्तावेज तारीक मलिक के नाम पर तैयार करवाए गए थे. यह भी सामने आया कि ब्लास्ट से ठीक पहले कार को चलाते हुए आदिल कैमरे में दिखाई दिया था.

डॉ. आदिल (सहारनपुर में डॉक्टर, मूल निवासी-काजीगुंड, अनंतनाग)
GMC अनंतनाग में डॉ. आदिल के लॉकर से एक AK-47 बरामद की गई. चौंकाने वाली बात यह है कि यह लॉकर चार साल बाद भी बंद पाया गया. आदिल पहले भी कई संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा रहा और धमाके वाली कार में उसकी भूमिका की पुष्टि सीसीटीवी से हुई है.

डॉ. मुजम्मिल शकील (फरीदाबाद में काम करते थे, मूल निवासी-कुयल, पुलवामा)
डॉ. मुजम्मिल के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया-360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ. इसके अलावा फरीदाबाद में एक अन्य स्थान से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक भी मिला. मुजम्मिल से जुड़ी डॉ. शाहिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

तीनों डॉक्टरों की दोस्ती
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि उमर, आदिल और मुजम्मिल के बीच एक लंबे समय से दोस्ती और संपर्क रहा है. आदिल और उमर ने 2017-18 में GMC श्रीनगर से साथ में MBBS किया था, और 2019-20 में उन्होंने GMC अनंतनाग में साथ में MD पूरा किया. दूसरी तरफ उमर ने MBBS जम्मू के बत्रा कॉलेज से किया और MD शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी से. ये तीनों पिछले 3–4 वर्षों से कश्मीर के बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे. उमर की सगाई इसी साल हुई थी, आदिल की शादी 4 अक्टूबर को हुई थी, जबकि मुजम्मिल अभी अविवाहित था.

अन्य किरदार भी जांच के दायरे में-तारीक और आमिर
तारीक मलिक, जो जेके बैंक में एटीएम गार्ड है, उसी के नाम पर धमाके वाली कार रजिस्टर की गई थी. हालांकि कार बेचते समय उपयोग की गई फोटो किसी और की-आमिर-की थी. वर्तमान में तारीक पुलिस हिरासत में है. आमिर, जो सांबोरा पुलवामा का रहने वाला और पेशे से प्लंबर है, तारिक का नजदीकी दोस्त बताया जा रहा है. वह तारीक के नाम का सिम कार्ड इस्तेमाल करता था. आमिर का भाई उमर, जो बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता है, भी पुलिस हिरासत में है. खुद आमिर भी अब पुलिस की गिरफ्त में है.

2900 किलो विस्फोटक और AK-47-पूरे मॉड्यूल पर मंडरा रहा बड़ा सवाल
यह आतंकी मॉड्यूल उस बड़ी बरामदगी से भी जुड़ रहा है, जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एक AK-47 जब्त की गई थी. इन डॉक्टरों और अन्य सहयोगियों का इस मॉड्यूल से संबंध अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

जांच तेज, और गिरफ्तारियों की संभावना
पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और फील्ड इनपुट के आधार पर लगातार नई कड़ियां सामने आ रही हैं. डॉ. सज्जाद की गिरफ्तारी के बाद जांच को नई दिशा मिली है और संभावना है कि आने वाले दिनों में कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है.

Published at : 11 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Faridabad Terror Module
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: Amit Shah की अध्यक्षता में हुई हाइलेवल बैठक । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: 3 बजे अमित शाह की जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की जांच पहुंची Lucknow, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: चहल-पहल के बीच जब अचानक हुआ धमाका, सामने आया ताजा वीडियो | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई खत्म | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget