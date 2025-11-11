व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया, उमर से क्या है इसका कनेक्शन?

आतंकवादी मॉड्यूल मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इसी सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद माला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. वह गिरफ्तार किए गए डॉक्टर उमर के करीबी दोस्त बताया जा रहा है. पुलिस को लगातार नए सबूत मिल रहे हैं और उनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगे भी और व्यक्तियों को पूछताछ के दायरे में लाया जा सकता है.

कौन है डॉ. सज्जाद अहमद माला?

पुलिस सूत्रों का कहना है कि डॉ. सज्जाद, डॉ. उमर उल नबी डार का करीबी दोस्त है. उमर की गिरफ्तारी के बाद कई डिजिटल सबूतों में सज्जाद का नाम और संपर्क सामने आया. इसी वजह से पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. यह इस मामले में किसी डॉक्टर के खिलाफ छठा एक्शन है. इससे पहले उत्तर प्रदेश से एक अन्य डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था.

दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 12 मौतें, लाल किला तीन दिनों के लिए बंद

सोमवार शाम हुए इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में जारी है. सुरक्षा के मद्देनजर एएसआई ने लाल किला परिसर को 11 से 13 नवंबर तक आम पर्यटकों के लिए बंद करने का फैसला लिया.

पहले से गिरफ्तार डॉक्टर और उनकी भूमिका

डॉ. उमर उल नबी डार (फरीदाबाद में डॉक्टर, मूल निवासी-कुयल, पुलवामा)

डॉ. उमर फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था. उसके दो भाई पुलिस की हिरासत में हैं और उसकी मां का डीएनए टेस्ट करवाया गया है. जांच में यह सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार डॉ. उमर ने ही खरीदी थी, लेकिन कार से जुड़े दस्तावेज तारीक मलिक के नाम पर तैयार करवाए गए थे. यह भी सामने आया कि ब्लास्ट से ठीक पहले कार को चलाते हुए आदिल कैमरे में दिखाई दिया था.

डॉ. आदिल (सहारनपुर में डॉक्टर, मूल निवासी-काजीगुंड, अनंतनाग)

GMC अनंतनाग में डॉ. आदिल के लॉकर से एक AK-47 बरामद की गई. चौंकाने वाली बात यह है कि यह लॉकर चार साल बाद भी बंद पाया गया. आदिल पहले भी कई संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा रहा और धमाके वाली कार में उसकी भूमिका की पुष्टि सीसीटीवी से हुई है.

डॉ. मुजम्मिल शकील (फरीदाबाद में काम करते थे, मूल निवासी-कुयल, पुलवामा)

डॉ. मुजम्मिल के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया-360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ. इसके अलावा फरीदाबाद में एक अन्य स्थान से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक भी मिला. मुजम्मिल से जुड़ी डॉ. शाहिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

तीनों डॉक्टरों की दोस्ती

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि उमर, आदिल और मुजम्मिल के बीच एक लंबे समय से दोस्ती और संपर्क रहा है. आदिल और उमर ने 2017-18 में GMC श्रीनगर से साथ में MBBS किया था, और 2019-20 में उन्होंने GMC अनंतनाग में साथ में MD पूरा किया. दूसरी तरफ उमर ने MBBS जम्मू के बत्रा कॉलेज से किया और MD शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी से. ये तीनों पिछले 3–4 वर्षों से कश्मीर के बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे. उमर की सगाई इसी साल हुई थी, आदिल की शादी 4 अक्टूबर को हुई थी, जबकि मुजम्मिल अभी अविवाहित था.

अन्य किरदार भी जांच के दायरे में-तारीक और आमिर

तारीक मलिक, जो जेके बैंक में एटीएम गार्ड है, उसी के नाम पर धमाके वाली कार रजिस्टर की गई थी. हालांकि कार बेचते समय उपयोग की गई फोटो किसी और की-आमिर-की थी. वर्तमान में तारीक पुलिस हिरासत में है. आमिर, जो सांबोरा पुलवामा का रहने वाला और पेशे से प्लंबर है, तारिक का नजदीकी दोस्त बताया जा रहा है. वह तारीक के नाम का सिम कार्ड इस्तेमाल करता था. आमिर का भाई उमर, जो बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता है, भी पुलिस हिरासत में है. खुद आमिर भी अब पुलिस की गिरफ्त में है.

2900 किलो विस्फोटक और AK-47-पूरे मॉड्यूल पर मंडरा रहा बड़ा सवाल

यह आतंकी मॉड्यूल उस बड़ी बरामदगी से भी जुड़ रहा है, जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एक AK-47 जब्त की गई थी. इन डॉक्टरों और अन्य सहयोगियों का इस मॉड्यूल से संबंध अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

जांच तेज, और गिरफ्तारियों की संभावना

पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और फील्ड इनपुट के आधार पर लगातार नई कड़ियां सामने आ रही हैं. डॉ. सज्जाद की गिरफ्तारी के बाद जांच को नई दिशा मिली है और संभावना है कि आने वाले दिनों में कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है.