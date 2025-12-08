हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहले चाकू घोंपा... फिर मार दी गोली, बेटी को छोड़कर लौट रहे रियल एस्टेट कारोबारी की निर्मम हत्या

पहले चाकू घोंपा... फिर मार दी गोली, बेटी को छोड़कर लौट रहे रियल एस्टेट कारोबारी की निर्मम हत्या

Hyderabad News: तेलंगाना के मेडचल में रियल एस्टेट कारोबारी वेंकट रत्नम की बेटी को स्कूल छोड़ते ही घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी. सीसीटीवी में सुराग मिले.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Hyderabad Crime News: तेलंगाना के मेडचल जिले के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात हुई. रियल एस्टेट व्यवसायी वेंकट रत्नम की उनकी बेटी को स्कूल छोड़कर लौटते समय आरोपियों ने बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी. यह घटना साकेत कॉलोनी में स्थित पोस्टल बिल्ला बांग स्कूल के पास हुई, जहां कुछ ही मिनट पहले उन्होंने अपनी बेटी को एक्टिवा बाइक से उतारा था.

पहले गोली फिर चाकू से हमला

जानकारी के मुताबिक, वेंकट रत्नम जैसे ही स्कूल पार करके सड़क पर आगे बढ़े, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाश पीछे लग गए. दो हमलावर बाइक पर और चार अन्य लोग पास ही खड़े एक ऑटो में थे. जैसे ही वेंकट रत्नम सुनसान जगह की तरफ बढ़े, बाइक सवार बदमाशों ने उन पर देसी पिस्तौल से गोलियां चला दीं. गोली लगते ही वे बाइक से नीचे गिर पड़े.

इसके बाद ऑटो में बैठे चार बदमाश तुरंत वहां पहुंचे और उनके शरीर पर कई बार चाकू से हमला किया. वारदात इतनी तेज़ी से हुई कि आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावर वेंकट रत्नम की हत्या कर वहां से भाग निकले. दिनदहाड़े लोगों की भीड़ के बीच हुई इस हत्या को देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए और किसी ने हमलावरों को रोकने की हिम्मत नहीं की.

सीसीटीवी से खुलने लगे सुराग

घटना की सूचना मिलते ही जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. फुटेज में आरोपियों की बाइक और ऑटो की स्पष्ट तस्वीरें मिलीं, जिनकी मदद से पुलिस ने हमलावरों की पहचान शुरू कर दी है.

जांच में सामने आया है कि वेंकट रत्नम के खिलाफ धूलपेट इलाके में पहले भी कुछ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें दोहरे हत्याकांड का आरोप भी शामिल है. उनका नाम एक गुंडा शीट में भी दर्ज है. इन मामलों को देखते हुए पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी मुख्य कारण हो सकती है. हालांकि पुलिस अन्य कोणों से भी जांच कर रही है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की जानकारी मिलते ही वेंकट रत्नम के रिश्तेदार और दोस्त मौके पर पहुंचे. वहां का दृश्य बेहद भावुक था. उनकी बेटी को स्कूल छोड़ने के सिर्फ कुछ ही मिनट बाद पिता की मौत हो गई, जिससे परिवार गहरे सदमे में है. लोगों का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और आरोपी लंबे समय से मौके की तलाश में थे.

हैदराबाद में हाल के दिनों में देसी हथियारों और गैंगवार जैसी गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि हुई है. दिनदहाड़े गोलीबारी और चाकूबाज़ी की घटनाओं ने शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों की मदद से पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है.

Published at : 08 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Hyderabad Crime News TELANGANA NEWS
Embed widget