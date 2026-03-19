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देश में कब मनाई जाएगी ईद? हो गया क्लीयर, इस ट्रस्ट ने कर दिया ऐलान

Eid in India: AJKSA ने कहा कि अब तक कश्मीर में या भारत के किसी भी हिस्से में चांद दिखाई देने के कोई भरोसेमंद सबूत नहीं मिले हैं. ऐसे में शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को ईद उल-फितर नहीं मनाई जाएगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Mar 2026 08:45 PM (IST)
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भारत में ईद-उल-फितर की तारीख को लेकर बना संशय अभी पूरी तरह से खत्म हो गया है. जम्मू और कश्मीर की शिया समुदाय की प्रमुख संस्था ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन (AJKSA) ने इस संबंध में गुरुवार (19 मार्च, 2026) को आधिकारिक बयान जारी कर इसकी घोषणा कर दी है.

AJKSA ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर में बादलों की वजह से नया चांद दिखाई नहीं दिया और दीद-ए-आम रहा. इसके अलावा, AJKSA की रुयत-ए-हिलाल कमेटी को अब तक कश्मीर में या भारत के किसी भी हिस्से में चांद दिखाई देने के कोई भरोसेमंद सबूत भी नहीं मिले हैं. ऐसे में शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को ईद उल-फितर नहीं मनाई जाएगी और उस दिन रोजा आम दिनों की तरह ही रखा जाएगा और शनिवार (21 मार्च, 2026) को ईद का त्योहार मनाया जाएगा.

कई समितियों से किया संपर्क, चांद दिखने की नहीं हुई पुष्टिः मौलाना मुफ्ती

इस मामले में दिल्ली स्थित फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि आज गुरुवार (19 मार्च, 2026) को दिल्ली और एनसीआर के आसमान में घने बादल छाए हुए थे, इसी कारण से चांद का दीदार नहीं हो सका है. उन्होंने बताया कि उन्होंने गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई अन्य शहरों में चांद समितियों से संपर्क किया और चांद के दीदार होने के बारे में पुष्टि की, लेकिन किसी भी शहर के आसमान में चांद दिखाई नहीं देने की पुष्टि नहीं हुई. इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को 30वां और आखिरी रोजा रखा जाएगा और शनिवार (21 मार्च, 2026) को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा.

चांद के दीदार से खत्म होता है यह महीनाः इमारत-ए-शरीया हिंद

जबकि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद से जुड़े इमारत-ए-शरीया हिंद ने यह ऐलान किया कि अभी इस्लामी कलेंडर का नौवां महीना रमजान चल रहा है. इस महीने में समुदाय के सभी लोग रोजा रखते है. रोजेदार सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक कुछ खाते-पीते नहीं है और यह महीना चांद के दीदार के साथ खत्म होता है. 

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल के सिविक वॉलंटियर्स को खुशखबरी! ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान

Published at : 19 Mar 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Ramzan EID KASHMIR JAMMU KASHMIR DELHI
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