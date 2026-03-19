Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के टी.के.टी. मिल क्षेत्र में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद की जान ले ली. शक्ति अपार्टमेंट में रहने वाले 45 साल के सेंथिल कुमार और उसी क्षेत्र की 41 साल की सत्य नाम की महिला से कुछ साल पहले शादी हुई थी. इस दंपति से 15 साल की एक बेटी है जो पास के एक निजी स्कूल में दसवीं क्लास में पढ़ती है. सेंथिल कुमार एक निजी कंपनी में काम करते थे.

पिछले कुछ सालों से पति-पत्नी के बीच मतभेद चल रहा था, जो कुछ महीने पहले बहस में बदल गया. पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिसके बाद रिश्तेदारों ने दोनों को समझाकर साथ रखा. सेंथिलकुमार की बेटी नेत्रा अक्सर उनके बगीचे में जाती थी और वहां के फार्महाउस में रहती थी और अगले दिन घर लौट आती थी.

पत्नी की हत्या की, फिर लगाई फांसी

इसी तरह कुछ दिन पहले जब नेत्रा उनके फार्महाउस गई तो रात में वहीं रही, घर में अकेले पति-पत्नी के बीच फिर से बहस हुई. देखते ही देखते यह बहस बढ़ गई और झगड़े में बदल गई. इससे गुस्साए सेंथिलकुमार ने घर में मौजूद दरांती से अपनी पत्नी सत्य को मार डाला. बाद में सत्य की हत्या करने के तनाव में सेंथिल ने बगीचे में नारियल के पेड़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशक दवा पी ली और अपनी पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो भेजा

बता दें कि सेंथिल ने अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो भेजा जिसमें कहा गया था, "मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है. मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर रहा हूं." इस स्थिति में व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो देखने वाले एक रिश्तेदार ने सेंथिल कुमार के घर जाकर देखा तो घर अंदर से बंद था, इसलिए उन्होंने वीरपांडियन पुलिस को सूचना दी.

पुलिस को कमरे में मिला सुसाइड नोट

तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो सत्य को दरांती से घायल पाया गया और सेंथिलकुमार को फांसी पर लटका हुआ देखकर वे चौंक गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए तिरुपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. इसके अलावा सेंथिल कुमार के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया और इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.