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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान संकट: 9,000 से ज्यादा भारतीयों की चिंता, हॉर्मुज बंद होने से LNG सप्लाई पर खतरा, सरकार ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन

ईरान संकट: 9,000 से ज्यादा भारतीयों की चिंता, हॉर्मुज बंद होने से LNG सप्लाई पर खतरा, सरकार ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन

Iran Isreal US War: विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत सरकार जमीन और हवाई दोनों रास्तों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने की रणनीति पर काम कर रही है. उन्होंने मिडिल ईस्ट की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 07:47 PM (IST)
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ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता अब अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना है. विदेश मंत्रालय ने साफ संकेत दिया है कि हालात जटिल हैं, लेकिन राहत और निकासी अभियान लगातार जारी है. विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया की स्थिति को पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक परीक्षा की घड़ी है.

9,000 से ज्यादा भारतीयों की चिंता

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में भारतीयों की सही संख्या का अनुमान लगाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, 'कुछ लोग खुद को दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं इसलिए हमारा अनुमान 9,011 का था. उन छात्रों में से कई हमले शुरू होने से पहले लौट चुके थे. हाल ही में लगभग 882 भारतीय नागरिक, जिनमें छात्र, कुछ कारोबारी और यहां से गए तीर्थयात्री शामिल हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते लौटने वाले हैं. 284 तीर्थयात्रियों में से 280 लौट चुके हैं. वे आर्मेनिया के रास्ते आए. 3-4 और एक-दो दिन में लौटेंगे.'

यह बयान स्पष्ट करता है कि भारत सरकार जमीन और हवाई दोनों रास्तों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने की रणनीति पर काम कर रही है. खासकर मेडिकल शिक्षा के लिए ईरान गए भारतीय छात्रों, जिनमें बड़ी संख्या कश्मीर की छात्राओं की है, उनकी सुरक्षा और वापसी सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गया है.

भारतीयों की वापसी के लिए सरकार का ऑपरेशन

जायसवाल ने छात्रों को लेकर कहा, 'हमारे पास बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जिनमें कश्मीर की लड़कियां भी शामिल हैं जो ईरान में मेडिकल शिक्षा ले रही हैं. हम उन्हें वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. हमने सभी से कहा है कि अजरबैजान सीमा तक पहुंचने से पहले दूतावास से संपर्क करें ताकि वे सीमा पार कराने में मदद कर सकें. यह जरूरी है कि जो भी भारतीय नागरिक जमीनी सीमा पार करना चाहते हैं, वे पहले हमारे दूतावास से संपर्क करें ताकि प्रक्रिया आसान हो. उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सभी वापस घर आ जाएंगे.'

ईरान संकट का दूसरा बड़ा पहलू समुद्री मार्ग और वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा असर है. हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और हमलों की वजह से मरीन क्षेत्र में जोखिम बढ़ गया है. भारत के हजारों नाविक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में काम करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या इसी क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात है.

इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हमारे पास नाविकों का बड़ा समुदाय है, संभवतः दुनिया में सबसे बड़ा. हमारे समुद्री कर्मियों का 90 फीसदी ग्लोबल seafaring community में काम करता है. हमारे पास 22 जहाज हैं और उन 22 जहाजों पर 611 नाविक हैं. इसके अलावा क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी नाविक हैं. हम उनकी कंपनियों के संपर्क में है. कई नाविक लौट भी चुके हैं. उदाहरण के लिए 15 घायल नाविक भारत लौट आए हैं या जल्द पहुंचेंगे. इसी तरह क्षेत्र के अन्य हिस्सों से भी नाविक वापस आ रहे हैं.'

LNG आपूर्ति पर विदेश मंत्रालय का बयान

यह स्थिति भारत के लिए सिर्फ मानवीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक चुनौती भी बनती जा रही है. हॉर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल ऑयल आपूर्ति की धुरी माना जाता है और इसका बंद होना सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है. जायसवाल ने LNG आपूर्ति पर असर को लेकर कहा, 'हालिया हमलों के कारण LNG सप्लाई प्रभावित होने वाली है. हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से यह पहले ही प्रभावित हो चुकी है, लेकिन हम कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं. हम वहां सभी हितधारकों के संपर्क में हैं ताकि अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सकें और हमारे कार्गो की बिना रोक-टोक के आवाजाही सुनिश्चित हो सके.'

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो भारत में गैस और तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन और बिजली क्षेत्र पर भी असर पड़ने की आशंका है. सरकार के लिए फिलहाल प्राथमिकता दो मोर्चों पर है- पहला, हर भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकालना और दूसरा, ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान को कम करना.

Published at : 19 Mar 2026 07:47 PM (IST)
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