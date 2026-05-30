West Bengal Weather News: बंगाल में मानसून से पहले बदला मौसम का मिजाज, जानिए कब होगी बारिश?

West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन मौसम का मिजाज बदलने लगा है. राज्य के कई हिस्सों में रुक-रुक कर प्री-मानसून बारिश हो रही है, इस गर्मी से लोगों को पूरी राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ समय के लिए राहत मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो हफ्तों में राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

अलीपुर मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण बंगाल में सप्ताह की शुरुआत में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर बंगाल में सप्ताह के अंत तक भारी बारिश की स्थिति बन सकती है.

दक्षिण बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 मई से 4 जून के बीच दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, नदिया, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में बारिश और आंधी की संभावना ज्यादा जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि जून के दूसरे सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों में आने वाले दिनों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है. सप्ताह के अंत तक कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह भी उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई. खासकर अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी.

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क्या मानसून को मिल सकता है बल?

मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्व-मध्य और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है, जो अगले 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ सकता है. इसके प्रभाव से राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून समय से पहले आ गया है और अनुकूल परिस्थितियां बनने पर जल्द ही बंगाल में भी मानसून सक्रिय हो सकता है.

तापमान में बड़ी बढ़ोतरी के आसार नहीं

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो सप्ताह के दौरान उत्तर और दक्षिण बंगाल दोनों जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा. दक्षिण बंगाल में तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है. फिलहाल भीषण गर्मी या लू चलने की कोई संभावना नहीं है.

पिछले सप्ताह दक्षिण बंगाल के पुरुलिया में सबसे अधिक 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जबकि उत्तर बंगाल के मालदा में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

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