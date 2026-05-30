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Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आंख की हुई सर्जरी, अस्पताल से मिली छुट्टी
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की आंख की सर्जरी हुई थी. वह डॉक्टर्स की निगरानी में थीं. हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह अपने आवास 10, जनपथ पर लौट आई हैं.
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Source: IOCL