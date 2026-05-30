ओडिशा में हादसे का खौफनाक मंजर, नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कार को 300 मीटर तक घसीटा

ओडिशा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. राजधानी भुवनेश्वर में शुक्रवार (29 मई) की देर रात नेशनल हाईवे-16 पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ. बता दें कि एक तेज रफ़्तार हाइवा ट्रक ने कथित तौर पर एक कार को टक्कर मारी और उसे लगभग 300 मीटर तक घसीटता ले गया. इस भयानक एक्सीडेंट में कार में सवार दो लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं.

मंचेश्वर और पहाड़ा के बीच हुआ एक्सीडेंट

बता दें कि यह घटना मंचेश्वर और पहाड़ा के बीच गंगुआ पुल वाले हिस्से पर हुई. रिपोर्टों के अनुसार, कार में सफर कर रहे एक परिवार को पहाला की ओर तेज रफ़्तार से जा रहे हाइवा ट्रक ने टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि ट्रक कार को हाईवे पर घसीटता रहा, जिससे चिंगारियां निकलने लगीं और एक डरावना मंज़र पैदा हो गया, जिसे देखकर सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालक भी सहम गए.

कार सवार 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

कार के अंदर मौजूद दो लोग इस घटना में घायल हो गए. इस हादसे के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने कार सवार दोनों घायलों की हालत स्थिर बताई है. इस दर्दनाक घटना के तुरंत बाद पुलिस की एक PCR टीम ने ट्रक का पीछा करना शुरू किया और पहला के पास सड़क पर रुकावट और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनाकर उसे रोक लिया गया.

आरोपी ड्राइवर पुलिस हिरासत में

पुलिस द्वारा हाइवा ट्रक को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. ओडिशा की पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई. इस घटना के बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है. हालांकि पुलिस पूरी तहकीकात में जुटी है.

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