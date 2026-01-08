West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में शीतलहर का प्रभाव अभी भी बना हुआ है. तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के बावजूद सुबह और रात की ठंड लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में फिलहाल ठिठुरन से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

कोलकाता में तापमान में हल्की बढ़ोतरी

कोलकाता में शीतलहर का असर कम नहीं हुआ है, हालांकि न्यूनतम तापमान में एक दिन में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गुरुवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बुधवार को यह 10.3 डिग्री सेल्सियस था. यानी एक दिन में तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ा है. इसके बावजूद यह तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम बना हुआ है, जिससे सुबह-सवेरे ठंड महसूस हो रही है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण बंगाल के जिलों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद दो दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, यानी यह 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. हालांकि इसके बाद फिर से तापमान स्थिर रहने की संभावना जताई गई है.

पांच दिनों तक ठंड का दौर जारी

उत्तर बंगाल के जिलों में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. यहां कई जगहों पर सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है.

दक्षिण बंगाल में शुक्रवार को कुछ जगहों पर और उसके बाद अगले 4 दिनों में चुनिंदा इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा दिख सकता है. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रहेगी और लोगों को यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

