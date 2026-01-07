Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद को गोली मार ली. उसने पिस्तौल छाती से लगाकर फायर किया. गंभीर हालत में इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेस्टोरेंट मालिक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है और वह पहले सरपंच भी रह चुका है.

पुलिस कर रही जांच

सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट मालिक का एक महिला के साथ अफेयर था. सोमवार रात यह महिला उसे मिलने आई थी. इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई. बहस बढ़ने पर रेस्टोरेंट मालिक ने महिला को डराने के इरादे से पिस्तौल निकालकर खुद की ओर ताना. इस दौरान अचानक गोली चल गई, जो उसकी छाती में लगी. गोली चलने की जानकारी मिलते ही डीएसपी सिटी मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस रात को ही रेस्टोरेंट पहुंच गई. फिलहाल घायल रेस्टोरेंट मालिक की हालत गंभीर बनी हुई है. उसकी छाती से गोली निकालने की कोशिश की जा रही है. डॉक्टरों की टीम उसका इलाज करने में लगी हुई है.

यह है पूरा मामला

रात करीब 10 बजे लाइसेंसी पिस्तौल के साथ रेस्टोरेंट में आया. पुलिस के मुताबिक गुरदासपुर में अमृतसर नेशनल हाईवे पर चाह-चूरी नाम का रेस्टोरेंट है, जिसका मालिक मनप्रीत सिंह है. वह पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा सरपंच भी रह चुका है.

सोमवार रात करीब 10 बजे मनप्रीत सिंह अपनी लाइसेंसी पिस्तौल के साथ रेस्टोरेंट में आया. वह रेस्टोरेंट के अंदर अपने कमरे में ठहरा हुआ था. मनप्रीत सिंह के पास लाइसेंसी पिस्तौल मौजूद थी. कुछ समय बाद अचानक उसके कमरे से गोली चलने की आवाज आई. जिस समय गोली चली, उस वक्त रेस्टोरेंट में ग्राहक भी मौजूद थे. फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां हड़कंप मच गया.

फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया

आवाज सुनकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी दौड़ते हुए मनप्रीत के कमरे तक पहुंचे. जब वे वहां पहुंचे तो मनप्रीत कमरे में नीचे गिरा हुआ था. उसकी छाती के बाएं तरफ गोली लगी हुई थी और हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी. फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया. कमरे में पहुंचे रेस्टोरेंट के स्टाफ ने तुरंत मनप्रीत को संभाला और इसके बाद पुलिस को सूचना दी. डीएसपी सिटी मोहन सिंह और थाना सदर के एसएचओ मौके पर पहुंच गए. इस दौरान घायल मनप्रीत को गंभीर हालत में तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डीएसपी ने कहा कि मनप्रीत की छाती में गोली लगी है. डीएसपी सिटी मोहन सिंह ने बताया कि उन्हें रेस्टोरेंट में गोली चलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर पता लगा कि मनप्रीत सिंह की छाती में गोली लगी हुई थी. आसपास मौजूद लोगों ने बताया है कि मनप्रीत ने खुद को गोली मारी है.

गोली अभी भी छाती में फंसी हुई, हालत गंभीर

डॉक्टरों ने बताया कि छाती में बुलेट की एंट्री हुई है, लेकिन एग्जिट नहीं मिली. निजी अस्पताल के डॉक्टर राजबीर ने कहा कि छाती में गोली लगने के कारण पूर्व सरपंच मनप्रीत सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है. वह इस वक्त बेहोश हालत में हैं. गोली अभी भी छाती में फंसी हुई है. डॉक्टरी जांच के दौरान बुलेट का सिर्फ एंट्री पॉइंट मिला है, एग्जिट नहीं है.

पुलिस जांच के मुताबिक मनप्रीत यूथ कांग्रेस का सक्रिय सदस्य रह चुका है. उसकी मां भी गांव बबरी की सरपंच रही है. साल 2023 में मनप्रीत खुद भी गांव का सरपंच बना था. इसी दौरान वह रेस्टोरेंट के कारोबार में भी सक्रिय हो गया. मनप्रीत विवाहित है. उसका करीब 12 साल का एक बेटा है. इसके अलावा परिवार में उसकी पत्नी और माता-पिता भी हैं.