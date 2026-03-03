गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर रोहित सोलंकी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक रोहित सोलंकी सिग्नल एप्प के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था.

गैंगस्टर रोहित गोदारा फिलहाल पुर्तगाल से अपना गैंग चला रहा है. रोहित गोदारा ने रोहित सोलंकी को एडवोकेट दीपक खत्री को एलिमिनेट करने का टास्क दिया था. इसके लिए हथियार और पैसा अपने नेटवर्क के जरिये रोहित सोलंकी तक पहुंचाया था.

कई दिनों से वकील खत्री की रेकी कर रहा था सोलंकी

पुलिस के मुताबिक रोहित सोलंकी कई दिनों से एडवोकेट दीपक खत्री की रैकी कर रहा था. उसे पता था कि हर मंगलवार दीपक खत्री कश्मीरी गेट के पास हनुमान मंदिर से मंदिर बंद होने के बाद वहां से निकलते हैं.

वारदात वाले दिन भी रोहित सोलंकी अपने दो साथियों के साथ स्कूटी पर सवार था और मौका पाकर उसने दीपक खत्री की गाड़ी पर गोलियां चलवा दी. इस शूटआउट में दीपक खत्री के साथी संदीप को दो गोलियां लगी थी.

पुलिस लगातार शूटर की तलाश कर रही थी. पुलिस को टिप ऑफ मिला कि इस शूटआउट में शामिल रोहित सोलंकी माजरा डबास गांव के अंदर है, जिसके बाद पुलिस ने रेड करके रोहित सोलंकी को वहां से गिरफ्तार कर लिया.

रोहित सोलंकी से पूछताछ में क्या जानकारी मिली?

रोहित सोलंकी से पूछताछ में पता चला की वारदात के बाद उन्होंने अपनी स्कूटी को राजघाट के पास एक सुनसान इलाके में खड़ा कर दिया था और इस वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी वहीं फेंक दी थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहित सोलंकी वारदात के बाद पहले गुरुग्राम और फिर वहां से कोलकाता गया. कोलकाता से थाईलैंड होते हुए से दुबई जाना था, लेकिन थाईलैंड में इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया.

पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ में रोहित गोदारा के साथी इंद्रप्रीत पैरी की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास और वकील दीपक खत्री की हत्या की प्लानिंग की थी.

यह भी पढ़ें : ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू ने US को उकसाया, ट्रंप का किया ब्रेनवॉश? चौंकाने वाली रिपोर्ट