सांसद गौरव गोगोई लड़ेंगे असम विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी

Assam Election Congress Candidates List: असम में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली सूची में 42 प्रत्याशियों का नाम शामिल है. इसमें सबसे खास नाम कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई का है, जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस ने उनको जोरहाट सीट से उम्मीदवार बनाया है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा को पार्टी ने बारचल्ला से प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस ने जारी की लिस्ट

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने प्रत्याशियों की लिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की है. 42 उम्मीदवारों की सूची में नेता विपक्ष देबब्रत सैकिया का नाम भी शामिल है, जिनको कांग्रेस ने नजीरा से उम्मदीवार बनाया है. यहां से वह वर्तमान में विधायक हैं. इसके अलावा कांग्रेस के दो सांसदों रकीबुल हुसैन और प्रद्युत बारदोलोई के बेटे भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे. कांग्रेस ने रकीबुल के बेटे तंजील हुसैन को सामागुड़ी से टिकट दिया है जबकि बारदोलोई के बेट प्रतीक मार्घेरिटा से चुनावी मैदान में होंगे.

बरखेत्री से दिंगता बर्मन को टिकट

कांग्रेस ने बोंगाईगांव से गिरीश बरुआ, बरपेटा (SC) से महानंदा सरकार, बोको-चायगांव (SC) से रामेन सिंह राभा को उम्मीदवार बनाया है. हाजो-सुआलकुची (SC) से नंदिता दास, कमलपुर से सत्यब्रत कलिता को टिकट दिया है. इसके अलावा, बरखेत्री से दिगंता बर्मन, नलबाड़ी से अशोक कुमार सरमा, तिहु से रतुल पटुवारी को टिकट दिया है. बुबुल दास को जागीरोड (SC) से, उत्पल बनिया को राहा (SC) से प्रत्याशी बनाया है.

कब हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव?

असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, हालांकि माना जा रहा है इसी साल मार्च-अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं. 126 सदस्यों वाले सदन में मौजूदा समय में बीजेपी के सबसे ज्यादा 64 विधायक हैं. इसके अलावा उसकी सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के 9, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के 7 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 3 विधायक हैं. वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 26 विधायक, एआईयूडीएफ के 15 और सीपीआई (एम) का 1 विधायक है. निर्दलीय विधायक की संख्या 1 है.

नीचे देखें कांग्रेस उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट