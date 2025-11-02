'महिलाओं को बचाने के लिए लाठीचार्ज किया', सुवेंदु अधिकारी के आरोप पर बंगाल पुलिस का जवाब

पुलिस ने रविवार (02 नवंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) और वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को जवाब दिया, जिसके एक दिन पहले उन्होंने कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इंचार्ज पर नादिया जिले के कृष्णानगर में जगद्धात्री पूजा के विसर्जन में भाग लेने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. शनिवार (01 नवंबर, 2025) को अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर, नेता प्रतिपक्ष अधिकारी ने एक पुलिसकर्मी पर लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था.

घटना के कथित वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'कृष्णानगर में जगद्धात्री पूजा के दौरान विसर्जन के समय, कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक अमलेंदु बिस्वास के मुंह से निकली भाषा, हिंदुओं पर अन्यायपूर्ण अत्याचार करते हुए, यह दर्शाती है कि ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन हिंदुओं को किस नजर से देखता है.'

सुवेंदु अधिकारी के आरोपों को पुलिस ने किया खारिज

उन्होंने पुलिस पर विसर्जन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जबकि इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थीं. नेता प्रतिपक्ष अधिकारी के आरोपों का जवाब देते हुए, कृष्णानगर जिला पुलिस ने भाजपा नेता का नाम लिए बिना एक बयान जारी कर कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है.

घटना पर टिप्पणी करते हुए, पुलिस ने यह भी कहा कि घटना को सांप्रदायिक रंग देना अनुचित है और नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया. कृष्णानगर जिला पुलिस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा, '31 अक्टूबर, 2025 को कृष्णानगर में जगद्धात्री पूजा का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई.'

महिला पुलिसकर्मियों को परेशान करने की कोशिश

पुलिस ने बताया, 'दो दिवसीय जुलूस में 200 से अधिक मूर्तियां शामिल हुईं. गड़बड़ी की एकमात्र घटना कदमतला घाट पर हुई, जहां चोकरपारा क्लब के सदस्यों ने कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों को परेशान करने और उन पर हमला करने की कोशिश की.'

इसमें यह भी कहा गया है, 'स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, पुलिस ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. चोकरपारा क्लब के विसर्जन जुलूसों के दौरान हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं.' पुलिस ने यह भी बताया कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें:- आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म