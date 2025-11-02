हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महिलाओं को बचाने के लिए लाठीचार्ज किया', सुवेंदु अधिकारी के आरोप पर बंगाल पुलिस का जवाब

'महिलाओं को बचाने के लिए लाठीचार्ज किया', सुवेंदु अधिकारी के आरोप पर बंगाल पुलिस का जवाब

बंगाल में पुलिस की ओर से हिंदुओं पर अत्याचार के भाजपा के आरोप को पुलिस ने खारिज करते हुए रविवार को कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सख्ती जरूरी है.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Nov 2025 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

पुलिस ने रविवार (02 नवंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LOP) और वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को जवाब दिया, जिसके एक दिन पहले उन्होंने कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इंचार्ज पर नादिया जिले के कृष्णानगर में जगद्धात्री पूजा के विसर्जन में भाग लेने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. शनिवार (01 नवंबर, 2025) को अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर, नेता प्रतिपक्ष अधिकारी ने एक पुलिसकर्मी पर लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था.

घटना के कथित वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'कृष्णानगर में जगद्धात्री पूजा के दौरान विसर्जन के समय, कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक अमलेंदु बिस्वास के मुंह से निकली भाषा, हिंदुओं पर अन्यायपूर्ण अत्याचार करते हुए, यह दर्शाती है कि ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन हिंदुओं को किस नजर से देखता है.'

सुवेंदु अधिकारी के आरोपों को पुलिस ने किया खारिज

उन्होंने पुलिस पर विसर्जन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया था, जबकि इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थीं. नेता प्रतिपक्ष अधिकारी के आरोपों का जवाब देते हुए, कृष्णानगर जिला पुलिस ने भाजपा नेता का नाम लिए बिना एक बयान जारी कर कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है.

घटना पर टिप्पणी करते हुए, पुलिस ने यह भी कहा कि घटना को सांप्रदायिक रंग देना अनुचित है और नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया. कृष्णानगर जिला पुलिस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा, '31 अक्टूबर, 2025 को कृष्णानगर में जगद्धात्री पूजा का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई.'

महिला पुलिसकर्मियों को परेशान करने की कोशिश

पुलिस ने बताया, 'दो दिवसीय जुलूस में 200 से अधिक मूर्तियां शामिल हुईं. गड़बड़ी की एकमात्र घटना कदमतला घाट पर हुई, जहां चोकरपारा क्लब के सदस्यों ने कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों को परेशान करने और उन पर हमला करने की कोशिश की.'

इसमें यह भी कहा गया है, 'स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, पुलिस ने उपद्रवियों को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया. चोकरपारा क्लब के विसर्जन जुलूसों के दौरान हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं.' पुलिस ने यह भी बताया कि कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें:- आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म

Published at : 02 Nov 2025 09:58 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal Police BJP WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
विश्व
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
Advertisement

वीडियोज

चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Bihar Election 2025: पूर्णिया में किसकी हवा? जनता ने बता दिया!
आरा में महागठबंधन पर PM Modi का वार
PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
विश्व
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
ओटीटी
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
दिल्ली NCR
'BJP के बड़े-बड़े नेता झूठे निकले' मोहल्ला क्लिनिक बंद करने पर दिल्ली सरकार पर भड़के सौरभ भारद्वाज
'BJP के बड़े-बड़े नेता झूठे निकले' मोहल्ला क्लिनिक बंद करने पर दिल्ली सरकार पर भड़के सौरभ भारद्वाज
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Controversy: क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
ट्रेंडिंग
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget