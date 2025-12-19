West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के नाटाबाड़ी इलाके में ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब घटना ने सभी को चौंका दिया है, यहां एक जीवित महिला को सूची में मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि उनकी मृत बहन का नाम सूची में साफ तौर पर मौजूद है.

बहनों के नाम में उलझी मतदाता सूची

अलीमोन बेवा, नाटाबाड़ी के बूथ नंबर 204 के निवासी हैं. हाल ही में उनकी बहन अलीजन बेवा का निधन हो गया, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत अलीजान का नाम जीवित है और जीवित अलीमोन बेवा को मृत दिखाया गया है. ड्राफ्ट लिस्ट में 'मृत' के रिश्तेदार कुद्दुस मिया ने कहा, "किसी तरह नाम कट गया है, जो जीवित है, उसे मृत दिखाया गया है और जो मर चुकी है, उसका नाम सूची में है. मैं बहुत चिंतित हूं. अब मैं सरकार से उन्हें वोट देने की अपील करता हूं."

BLO की तरफ़ से टेक्निकल गलती हुई

इस बीच, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की शिकायतों पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. कूचबिहार 1 ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल कादिर हक कहते हैं, "चुनाव आयोग ने अचानक SIR की घोषणा करके और लोगों को डराकर जो कुछ भी किया है, वह बीजेपी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की एक हताश कोशिश है, हम इसकी निंदा करते हैं."

कूचबिहार BJP ज़िला वाइस-प्रेसिडेंट विराज बसु का कहना है कि चूंकि दोनों बहनों, अलीमोन और अलीजान के नाम बहुत मिलते-जुलते हैं तो ज़ाहिर है कि BLO की तरफ़ से कोई टेक्निकल गलती हुई होगी. घबराने की कोई बात नहीं है. तृणमूल कांग्रेस इन चीज़ों को लेकर झूठी पॉलिटिक्स कर रही है. लोगों में कन्फ़्यूज़न फैला रही है.

