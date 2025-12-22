Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर आज (22 दिसंबर) अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे. उनका दावा है कि उन्हें भारी जनसमर्थन प्राप्त है. हुमायूं कबीर अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हैं. उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी होगा.

हुमायूं कबीर आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा मिर्जापुर से करेंगे, जो बेलडांगा के काफी करीब है, जहां उनकी तरफ से प्रस्तावित बाबरी मस्जिद का स्थल स्थित है. हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी विरोधी सभी राजनीतिक दलों से उनके साथ एकजुट होने और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीजेपी को सत्ता हथियाने का कोई मौका न मिले.

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले हुमायूं कबीर

टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए. वह सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं. मैं बस एक आम इंसान हूं. मेरे साथ कोई तुलना नहीं होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि मैं इस जिले में 43 साल से राजनीति में एक्टिव हूं.

'पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी रैलियां की'

हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने पहले भी बड़ी रैलियां की हैं. यहां तक ​​कि जिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी की हैं और बरहामपुर में लाखों लोगों को इकट्ठा किया है. उन्होंने आगे कहा कि मैंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भी रैलियां की हैं, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी थे. वे सभी मीटिंग के दौरान मेरे स्टेज पर मौजूद थे.

'बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा'

चुनाव लड़ने और गठबंधन को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि अभी के लिए मैं बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा. बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और ISF समेत बाकी सभी पार्टियां, अगर वे मेरे साथ गठबंधन करना चाहें और BJP और TMC के खिलाफ लड़ना चाहें तो वे भी मेरे साथ लड़ेंगी.

