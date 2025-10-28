हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरी मौत के लिए NRC जिम्मेदार', बंगाल में युवक के सुसाइड को लेकर BJP पर भड़कीं ममता बनर्जी

'मेरी मौत के लिए NRC जिम्मेदार', बंगाल में युवक के सुसाइड को लेकर BJP पर भड़कीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की कथित आत्महत्या को लेकर CM ममता बनर्जी ने दुखद बताया. उन्होंने कहा कि आत्महत्या से पहले युवक ने पत्र में लिखा है, 'एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है.'

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले में एक व्यक्ति की कथित आत्महत्या पर मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को दु:ख जताया. बताया जाता है कि व्यक्ति ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया है. बनर्जी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी के 57 वर्षीय प्रदीप कर ने आत्महत्या कर ली है और एक पत्र छोड़ा है, जिसमें लिखा है, 'एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है.'

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को पानीहाटी स्थित अपने घर में फंदे से लटके मिले. मुख्यमंत्री ने भाजपा की 'भय और विभाजन की राजनीति' की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) को लेकर पार्टी के अभियान ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है.

भाजपा ने निर्दोष नागरिकों को किया परेशान

बनर्जी ने पोस्ट में कहा, 'यह सोचकर मैं अंदर तक हिल जाती हूं कि कैसे भाजपा ने वर्षों से एनआरसी के डर से निर्दोष नागरिकों को परेशान किया है, झूठ फैलाया है, दहशत फैलाई है और वोट के लिए असुरक्षा को हथियार बनाया है.' उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने 'संवैधानिक लोकतंत्र को भय का रंगमंच' बना दिया है और कहा कि 'दुखद मौत विषैले दुष्प्रचार' का परिणाम है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र को भय का रंगमंच बना दिया है, जहां लोगों को अपने अस्तित्व के अधिकार पर ही संदेह करने पर मजबूर किया जा रहा है. यह दुखद मौत भाजपा के विषैले दुष्प्रचार का सीधा नतीजा है. दिल्ली में बैठकर राष्ट्रवाद का उपदेश देने वालों ने आम भारतीयों को इतनी निराशा में धकेल दिया है कि वे अपनी ही धरती पर इस डर से मर रहे हैं कि उन्हें 'विदेशी' घोषित कर दिया जाएगा.'

गरिमा और अधिकारों की रक्षा

ममता बनर्जी ने केंद्र से इस 'हृदयहीन खेल' को समाप्त करने की मांग करते हुए दोहराया कि बंगाल 'एनआरसी को कभी अनुमति नहीं देगा' और अपने लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करेगा. उन्होंने कहा, 'हमारी धरती मां, माटी और मानुष की है, न कि उन लोगों की जो नफरत पर पनपते हैं. दिल्ली के जमींदारों को यह बात जोर से और स्पष्ट रूप से सुननी चाहिए; बंगाल प्रतिरोध करेगा, बंगाल रक्षा करेगा और बंगाल सफल होगा.'

ये भी पढ़ें:- चलती ट्रेन से यात्री ने लगा दी छलांग, फिसल गया पैर.... हैदराबाद में हैरान कर देने वाली घटना

Published at : 28 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
NRC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
नौकरी
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget