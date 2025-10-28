हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचलती ट्रेन से यात्री ने लगा दी छलांग, फिसल गया पैर.... हैदराबाद में हैरान कर देने वाली घटना

चलती ट्रेन से यात्री ने लगा दी छलांग, फिसल गया पैर.... हैदराबाद में हैरान कर देने वाली घटना

काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक युवक की गलती उसकी जान पर बन आई. दरअसल युवक चलती ट्रेन से कूदकर उतरने की कोशिश में पटरियों पर आ गया. इसके बाद RPF और GRP ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Oct 2025 05:21 PM (IST)
तेलंगाना के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक युवक की जल्दबाजी और घबराहट के कारण एक गंभीर दुर्घटना घटी. युवक ने गलती से गलत ट्रेन में सवार होने के बाद ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिससे वह संतुलन खोकर सीधे चलती ट्रेन के नीचे गिर गया.

घटना उस समय हुई जब युवक को यह एहसास हुआ कि वह गलत ट्रेन में सवार हो गया था. इस गलती को सुधारने के लिए उसने प्लेटफॉर्म से चलती ट्रेन से कूदकर उतरने की खतरनाक कोशिश की. हालांकि, यह कदम उसे महंगा पड़ा और वह ट्रेन से गिरकर पटरियों पर आ गया.

घायल युवक के उपचार के लिए बचाव अभियान

काचीगुड़ा स्टेशन, जो हैदराबाद का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, हमेशा यात्रियों से भरा रहता है. भीड़ और जल्दी सवार होने की कोशिश में कई बार लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं. इस दुर्घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और स्टेशन कर्मचारियों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और घायल युवक को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को मौके पर बुलाया गया.

रेलवे प्रशासन की यात्रियों से अपील

यह घटना सभी यात्रियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी की पुष्टि कर लें. विशेष रूप से चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करना या उसमें चढ़ना न केवल रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जीवन के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है. रेलवे प्रशासन ने इस घटना के बाद यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के दौरान हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें और कभी भी किसी परिस्थिति में चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास न करें.

Published at : 28 Oct 2025 05:21 PM (IST)
