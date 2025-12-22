West Bengal: हावड़ा में घर के अंदर लगी भयंकर आग, बच्चे समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Howrah–Kolkata Fire News: पश्चिम बंगाल में आग लगने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं. ताजा मामला हावड़ा जिले के आमता इलाके से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, कोलकाता के आनंद पालित रोड पर भी रविवार को एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.

चार लोगों की जलकर हुई मौत

हावड़ा जिले के आमता जयपुर थाना क्षेत्र के झामटिया इलाके के सौरिया गांव में रविवार देर रात एक घर में भीषण आग लग गई. इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की जलकर मौत हो गई. मृतकों में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा भी शामिल है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रात के समय पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद चारों लोग बाहर निकलने का मौका नहीं पा सके और अंदर ही फंस गए.

आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. जब दमकलकर्मी घर के अंदर पहुंचे तो वहां से एक ही परिवार के चार शव बरामद हुए. इस दर्दनाक दृश्य को देखकर पूरे गांव में मातम पसर गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

आग लगने से दहशत में लोग

जिस इलाके में आग लगी, वहां सड़क काफी संकरी है. आग और धुएं को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और कई परिवार घरों से बाहर निकल आए. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे, लेकिन देर शाम तक आग पूरी तरह शांत नहीं हो पाई थी.

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. कुछ स्थानीय लोगों ने मीडिया को तस्वीरें लेने से भी रोका, जिससे आग के कारणों को लेकर जानकारी सीमित रही.

लगातार आग की घटनाओं से बढ़ी चिंता

गौरतलब है कि इससे पहले भी न्यूटाउन की झुग्गी बस्तियों और कांकुरगाछी इलाके में भीषण आग लग चुकी है, जहां सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए थे. लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन और आम लोगों दोनों की चिंता बढ़ा दी है.

पुलिस और दमकल विभाग का कहना है कि दोनों मामलों की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.