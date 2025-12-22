West Bengal: बिल्लियों को खाना खिलाने पर विवाद, किराएदार ने मकान मालिक को दिया धक्का, हुई मौत

Bardhaman News: पश्चिम बंगाल के बर्धमान (वर्धमान) शहर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां पालतू बिल्लियों को खाना खिलाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली. मकान मालिक और किरायेदार के बीच हुई कहासुनी के दौरान किरायेदार के धक्का देने से मकान मालिक सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा फैल गया है.

पालतू बिल्लियों को खाना खिलाने पर हुआ विवाद

यह घटना वर्धमान शहर के विजय पल्ली, कलना रोड इलाके की है. मृतक की पहचान 52 साल के संदीप दत्ता के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि संदीप दत्ता अपने घर में पालतू बिल्लियों को खाना खिलाने गए थे. इसी बात को लेकर उनके और किरायेदार सोमनाथ राय के बीच कहासुनी हो गई. परिजनों के अनुसार, बहस धीरे-धीरे बढ़ती चली गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामूली विवाद इतना गंभीर मोड़ ले लेगा.

मृतक के परिवार का आरोप है कि बहस के दौरान किरायेदार सोमनाथ राय ने अचानक संदीप दत्ता को जोर से धक्का दे दिया. धक्का लगते ही संदीप दत्ता का संतुलन बिगड़ गया और वे सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े. गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं. परिजन और आसपास के लोग तुरंत उन्हें बचाकर वर्धमान अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. संदीप दत्ता की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

इलाके में शोक की लहर

संदीप दत्ता की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोग भी इस घटना से हैरान हैं कि पालतू जानवरों को खाना खिलाने जैसे छोटे से मुद्दे पर किसी की जान चली गई. परिजनों ने बताया कि संदीप दत्ता को जानवरों से बेहद लगाव था और वे अक्सर अपनी पालतू बिल्लियों का खास ख्याल रखते थे.

मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर वर्धमान पुलिस ने किरायेदार सोमनाथ राय के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. रविवार को आरोपी को वर्धमान अदालत में पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मृतक के परिवार ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.